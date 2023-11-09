По предварительной информации пострадавших при возгорании нет
В Екатеринбурге на улице Мостовая 47 (Ленинский район) загорелась «ГАЗель». На месте уже работают сотрудники МЧС. Видео возгорания появилось в сети.
«Автомобиль вспыхнул прямо посреди дороги. На месте уже тушат возгорание сотрудники МЧС», — сообщает канал «Екатеринбург ЧП». По предварительной информации пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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