В Ленинском районе Екатеринбурга полыхает «ГАЗель». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, пожарные машины
По предварительной информации пострадавших при возгорании нет Фото:

В Екатеринбурге на улице Мостовая 47 (Ленинский район) загорелась «ГАЗель». На месте уже работают сотрудники МЧС. Видео возгорания появилось в сети.

«Автомобиль вспыхнул прямо посреди дороги. На месте уже тушат возгорание сотрудники МЧС», — сообщает канал «Екатеринбург ЧП». По предварительной информации пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге на улице Мостовая 47 (Ленинский район) загорелась «ГАЗель». На месте уже работают сотрудники МЧС. Видео возгорания появилось в сети. «Автомобиль вспыхнул прямо посреди дороги. На месте уже тушат возгорание сотрудники МЧС», — сообщает канал «Екатеринбург ЧП». По предварительной информации пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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