09 ноября 2023

Лавров: Запад «обхаживает» Армению назло России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Еревана. Армения, Ереван, армения, ереван
Ереван должен сам определить свой курс, считает Лавров Фото:

Страны Запада «обхаживают» Армению и собираются дружить с республикой против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», — сказал он в эфире телеканала «Россия — 1». Лавров уточнил, что РФ не имеет предубеждений против партнеров Армении, однако страна должна самостоятельно определить свой курс.

По его словам, являясь членом ОДКБ и ближайшим союзником России Армения должна определила самостоятельно, как выстроить отношения с внешними партнерами. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не дружила «с кем бы то ни было против кого-то».

Ранее МИД РФ предложило Армении способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятого странной. В министерстве отметили, что такая возможность имеется без ратификации договора.

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Страны Запада «обхаживают» Армению и собираются дружить с республикой против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», — сказал он в эфире телеканала «Россия — 1». Лавров уточнил, что РФ не имеет предубеждений против партнеров Армении, однако страна должна самостоятельно определить свой курс. По его словам, являясь членом ОДКБ и ближайшим союзником России Армения должна определила самостоятельно, как выстроить отношения с внешними партнерами. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не дружила «с кем бы то ни было против кого-то». Ранее МИД РФ предложило Армении способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятого странной. В министерстве отметили, что такая возможность имеется без ратификации договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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