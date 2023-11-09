Лавров: Запад «обхаживает» Армению назло России

09 ноября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Ереван должен сам определить свой курс, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада «обхаживают» Армению и собираются дружить с республикой против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», — сказал он в эфире телеканала «Россия — 1». Лавров уточнил, что РФ не имеет предубеждений против партнеров Армении, однако страна должна самостоятельно определить свой курс. По его словам, являясь членом ОДКБ и ближайшим союзником России Армения должна определила самостоятельно, как выстроить отношения с внешними партнерами. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не дружила «с кем бы то ни было против кого-то». Ранее МИД РФ предложило Армении способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятого странной. В министерстве отметили, что такая возможность имеется без ратификации договора.

Страны Запада «обхаживают» Армению и собираются дружить с республикой против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», — сказал он в эфире телеканала «Россия — 1». Лавров уточнил, что РФ не имеет предубеждений против партнеров Армении, однако страна должна самостоятельно определить свой курс. По его словам, являясь членом ОДКБ и ближайшим союзником России Армения должна определила самостоятельно, как выстроить отношения с внешними партнерами. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не дружила «с кем бы то ни было против кого-то». Ранее МИД РФ предложило Армении способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятого странной. В министерстве отметили, что такая возможность имеется без ратификации договора.