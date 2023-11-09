09 ноября 2023

Экс-депутата Латвии Адамсона приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу РФ

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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, портфель, судебное заседание, суд, административный спор
Яниса Адамсона суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы Фото:

Суд в Риге (Латвия) приговорил к тюремному заключению бывшего депутата Сейма (парламента) Латвии Яниса Адамсона за шпионаж в пользу РФ. Политику грозит восемь с половиной лет. Об этом сообщил латвийский телеканал Rus.Lsm.lv.

«Установлено, что Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал через гражданина РФ и экс-сотрудника КГБ Геннадия Силонова закрытую информацию. А также другую информацию Федеральной службе безопасности Российской Федерации», — заявил судья Рижского городского суда Эрленс Эрнстсонс.

Следствие установило, что экс-депутат передавал информацию, которая давала представление о работе госучреждений страны, органов госбезопасности и правоохранительных органов, а также о системе гособороны Латвии.

Бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов также был признан виновным и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Оба осужденных вину отрицают и намеренны обжаловать приговор.

Ранее Россия отвергла «серьезное предложение» США, по поводу освобождения бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, задержанного в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу Уилана «никаких изменений».

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Суд в Риге (Латвия) приговорил к тюремному заключению бывшего депутата Сейма (парламента) Латвии Яниса Адамсона за шпионаж в пользу РФ. Политику грозит восемь с половиной лет. Об этом сообщил латвийский телеканал Rus.Lsm.lv. «Установлено, что Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал через гражданина РФ и экс-сотрудника КГБ Геннадия Силонова закрытую информацию. А также другую информацию Федеральной службе безопасности Российской Федерации», — заявил судья Рижского городского суда Эрленс Эрнстсонс. Следствие установило, что экс-депутат передавал информацию, которая давала представление о работе госучреждений страны, органов госбезопасности и правоохранительных органов, а также о системе гособороны Латвии. Бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов также был признан виновным и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Оба осужденных вину отрицают и намеренны обжаловать приговор. Ранее Россия отвергла «серьезное предложение» США, по поводу освобождения бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, задержанного в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу Уилана «никаких изменений».
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