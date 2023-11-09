В Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО

Госдеп: Украина войдет в НАТО, когда с этим согласятся все члены альянса

10 ноября 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Украина может вступить в НАТО, когда с этим согласятся все челны альянса, заявила госдеп Юри Ким Фото: Официальный сайт президента Украины Украина может войти в НАТО, если получит согласие всех стран-членов альянса. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. По ее словам, США, в свою очередь, продолжит готовить Украину к членству. «Мы очень ясно даем понять, что продолжаем поддерживать политику открытых дверей НАТО. По мере нашего движения вперед вы увидите наши шаги, которые продолжают готовить Украину к членству. Когда придет этот момент. Когда все союзники согласятся, что момент настал», — отметила дипломат. передает слова Ким Central Europe Week. Он отметила, что президент США Джо Байден совершенно ясно заявил, что будущее Украины — в НАТО. Ранее представитель госдепартамента США Ведант Патель сказал, что Белый дом считает необходимым принять коллективное решение по вопросу присоединения Украины к НАТО. Он уточнил, что оно должно быть принято всеми членами альянса, передает MK.RU . При этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прийти к миру с РФ можно в том случаем, если Украина откажется вступать в НАТО и ЕС. Он также отметил, что необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву, передает RT.

Украина может войти в НАТО, если получит согласие всех стран-членов альянса. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. По ее словам, США, в свою очередь, продолжит готовить Украину к членству. «Мы очень ясно даем понять, что продолжаем поддерживать политику открытых дверей НАТО. По мере нашего движения вперед вы увидите наши шаги, которые продолжают готовить Украину к членству. Когда придет этот момент. Когда все союзники согласятся, что момент настал», — отметила дипломат. передает слова Ким Central Europe Week. Он отметила, что президент США Джо Байден совершенно ясно заявил, что будущее Украины — в НАТО. Ранее представитель госдепартамента США Ведант Патель сказал, что Белый дом считает необходимым принять коллективное решение по вопросу присоединения Украины к НАТО. Он уточнил, что оно должно быть принято всеми членами альянса, передает MK.RU. При этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прийти к миру с РФ можно в том случаем, если Украина откажется вступать в НАТО и ЕС. Он также отметил, что необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву, передает RT.