09 ноября 2023

Экс-министра нацэкономики Казахстана задержали по подозрению в убийстве жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве своей жены Фото:

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве своей жены, которое было совершенно в ресторане Астаны. Об этом сообщили журналисты.

«Поступило сообщение, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина. Подозреваемый задержан. Назначены экспертизы», — передает заявление правоохранительных органах радио Sputnik.

По словам представителей правоохранительных органов, Бишимбаев якобы будучи в нетрезвом состоянии, избил жену в ресторане Астаны. Женщина еще скончалась до приезда скорой помощи.

При этом обслуживающий персонал не вмешивался в конфликт, так как ресторан принадлежит бывшему чиновнику, передает MK.RU. По словам очевидцев, у женщины все тело было в гематомах. У погибшей остался маленький ребенок, который был рожден в браке с Бишимбаевым. Журналисты отметили, что экс-министр до задержания в 2017 году занимал разные высокие посты в Правительстве страны. При этом 14 марта 2018 года его приговорили к десяти годам лишения свободы за воровство государственных денег. Через год экс-министр вышел на свободу по УДО.

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Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве своей жены, которое было совершенно в ресторане Астаны. Об этом сообщили журналисты. «Поступило сообщение, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина. Подозреваемый задержан. Назначены экспертизы», — передает заявление правоохранительных органах радио Sputnik. По словам представителей правоохранительных органов, Бишимбаев якобы будучи в нетрезвом состоянии, избил жену в ресторане Астаны. Женщина еще скончалась до приезда скорой помощи. При этом обслуживающий персонал не вмешивался в конфликт, так как ресторан принадлежит бывшему чиновнику, передает MK.RU. По словам очевидцев, у женщины все тело было в гематомах. У погибшей остался маленький ребенок, который был рожден в браке с Бишимбаевым. Журналисты отметили, что экс-министр до задержания в 2017 году занимал разные высокие посты в Правительстве страны. При этом 14 марта 2018 года его приговорили к десяти годам лишения свободы за воровство государственных денег. Через год экс-министр вышел на свободу по УДО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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