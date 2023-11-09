Экс-министра нацэкономики Казахстана задержали по подозрению в убийстве жены

10 ноября 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве своей жены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве своей жены, которое было совершенно в ресторане Астаны. Об этом сообщили журналисты. «Поступило сообщение, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина. Подозреваемый задержан. Назначены экспертизы», — передает заявление правоохранительных органах радио Sputnik . По словам представителей правоохранительных органов, Бишимбаев якобы будучи в нетрезвом состоянии, избил жену в ресторане Астаны. Женщина еще скончалась до приезда скорой помощи. При этом обслуживающий персонал не вмешивался в конфликт, так как ресторан принадлежит бывшему чиновнику, передает MK.RU . По словам очевидцев, у женщины все тело было в гематомах. У погибшей остался маленький ребенок, который был рожден в браке с Бишимбаевым. Журналисты отметили, что экс-министр до задержания в 2017 году занимал разные высокие посты в Правительстве страны. При этом 14 марта 2018 года его приговорили к десяти годам лишения свободы за воровство государственных денег. Через год экс-министр вышел на свободу по УДО.

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве своей жены, которое было совершенно в ресторане Астаны. Об этом сообщили журналисты. «Поступило сообщение, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина. Подозреваемый задержан. Назначены экспертизы», — передает заявление правоохранительных органах радио Sputnik. По словам представителей правоохранительных органов, Бишимбаев якобы будучи в нетрезвом состоянии, избил жену в ресторане Астаны. Женщина еще скончалась до приезда скорой помощи. При этом обслуживающий персонал не вмешивался в конфликт, так как ресторан принадлежит бывшему чиновнику, передает MK.RU. По словам очевидцев, у женщины все тело было в гематомах. У погибшей остался маленький ребенок, который был рожден в браке с Бишимбаевым. Журналисты отметили, что экс-министр до задержания в 2017 году занимал разные высокие посты в Правительстве страны. При этом 14 марта 2018 года его приговорили к десяти годам лишения свободы за воровство государственных денег. Через год экс-министр вышел на свободу по УДО.