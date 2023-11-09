09 ноября 2023

На Украине начали строить школы под землей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, убежище
В Харьковской области на Украине строят школу под землей Фото:

На Украине идет строительство подземной школы в поселке Коротыч в Харьковской области. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем telegram-канале.

«Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — сообщил в посте Синегубов.

По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить пятьсот человек учащихся и педагогов. Он добавил, что строительство обойдется в 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов). Он добавил, что в сооружении под землей будут не только помещения для занятий, но и санитарные комнаты, а также автономное электроснабжение. Синегубов подчеркнул, что убежище сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Ранее на Украине прошла проверка бомбоубежищ и результаты оказались неутешительными. Президент страны Владимир Зеленский пообещал наказать виновных за плохое состояние укрытий.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине идет строительство подземной школы в поселке Коротыч в Харьковской области. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем telegram-канале. «Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — сообщил в посте Синегубов. По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить пятьсот человек учащихся и педагогов. Он добавил, что строительство обойдется в 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов). Он добавил, что в сооружении под землей будут не только помещения для занятий, но и санитарные комнаты, а также автономное электроснабжение. Синегубов подчеркнул, что убежище сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300. Ранее на Украине прошла проверка бомбоубежищ и результаты оказались неутешительными. Президент страны Владимир Зеленский пообещал наказать виновных за плохое состояние укрытий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...