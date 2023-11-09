На Украине начали строить школы под землей

10 ноября 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

В Харьковской области на Украине строят школу под землей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU На Украине идет строительство подземной школы в поселке Коротыч в Харьковской области. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем telegram-канале. «Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — сообщил в посте Синегубов. По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить пятьсот человек учащихся и педагогов. Он добавил, что строительство обойдется в 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов). Он добавил, что в сооружении под землей будут не только помещения для занятий, но и санитарные комнаты, а также автономное электроснабжение. Синегубов подчеркнул, что убежище сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300. Ранее на Украине прошла проверка бомбоубежищ и результаты оказались неутешительными. Президент страны Владимир Зеленский пообещал наказать виновных за плохое состояние укрытий.

На Украине идет строительство подземной школы в поселке Коротыч в Харьковской области. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем telegram-канале. «Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — сообщил в посте Синегубов. По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить пятьсот человек учащихся и педагогов. Он добавил, что строительство обойдется в 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов). Он добавил, что в сооружении под землей будут не только помещения для занятий, но и санитарные комнаты, а также автономное электроснабжение. Синегубов подчеркнул, что убежище сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300. Ранее на Украине прошла проверка бомбоубежищ и результаты оказались неутешительными. Президент страны Владимир Зеленский пообещал наказать виновных за плохое состояние укрытий.