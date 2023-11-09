На Украине начали строить школы под землей

На Украине идет строительство подземной школы в поселке Коротыч в Харьковской области. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем telegram-канале.
«Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — сообщил в посте Синегубов.
По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить пятьсот человек учащихся и педагогов. Он добавил, что строительство обойдется в 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов). Он добавил, что в сооружении под землей будут не только помещения для занятий, но и санитарные комнаты, а также автономное электроснабжение. Синегубов подчеркнул, что убежище сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300.
Ранее на Украине прошла проверка бомбоубежищ и результаты оказались неутешительными. Президент страны Владимир Зеленский пообещал наказать виновных за плохое состояние укрытий.
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