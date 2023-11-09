09 ноября 2023

Экс-глава комитета НАТО раскрыл планы ВС РФ на Украине

Генерал Куят: Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу
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ВСУ не в состоянии сдерживать натиск России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ) и готовит наступление на Одессу. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят.

«Потери ВСУ непомерны. Армия РФ перешла к стратегической обороне. Значит, они готовят наступление на Одессу», — заявил генерал Куят в интервью Youtbue-каналу HKCM.

Куят отметил, что это основное правило Клаузевица: обезоружь врага. И затем разгром ВСУ неизбежен, все случится само по себе, заявил генерал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин

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Российская армия разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ) и готовит наступление на Одессу. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят. «Потери ВСУ непомерны. Армия РФ перешла к стратегической обороне. Значит, они готовят наступление на Одессу», — заявил генерал Куят в интервью Youtbue-каналу HKCM. Куят отметил, что это основное правило Клаузевица: обезоружь врага. И затем разгром ВСУ неизбежен, все случится само по себе, заявил генерал. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин
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© Служба новостей «URA.RU»
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