Российская армия разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ) и готовит наступление на Одессу. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят.
«Потери ВСУ непомерны. Армия РФ перешла к стратегической обороне. Значит, они готовят наступление на Одессу», — заявил генерал Куят в интервью
Куят отметил, что это основное правило Клаузевица: обезоружь врага. И затем разгром ВСУ неизбежен, все случится само по себе, заявил генерал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин
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