Израиль впервые применил одну из лучших противоракетных систем в мире

10 ноября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Израиль сбил цель над Красным морем Фото: Министерство обороны Израиля Израильская армия сообщила о первом успешном применении противоракетного комплекса «Стрела-3» против воздушной цели над Красным морем. Перехват боевой цели, летевшей на Израиль, был совершен вечером 9 ноября. «С 2017 года это первый перехват цели системой „Стрела-3“ с начала ее боевого дежурства. Это одна из продвинутых противовоздушных и противоракетных систем в мире», — цитирует ТАСС заявление ЦАХАЛ. Ранее Израиль впервые в истории провел бой в космосе. Для этого ЦАХАЛ использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, запущенную из Йемена.

Израильская армия сообщила о первом успешном применении противоракетного комплекса «Стрела-3» против воздушной цели над Красным морем. Перехват боевой цели, летевшей на Израиль, был совершен вечером 9 ноября. «С 2017 года это первый перехват цели системой „Стрела-3“ с начала ее боевого дежурства. Это одна из продвинутых противовоздушных и противоракетных систем в мире», — цитирует ТАСС заявление ЦАХАЛ. Ранее Израиль впервые в истории провел бой в космосе. Для этого ЦАХАЛ использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, запущенную из Йемена.