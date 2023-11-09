Израиль впервые применил одну из лучших противоракетных систем в мире

Израиль сбил цель над Красным морем
Израильская армия сообщила о первом успешном применении противоракетного комплекса «Стрела-3» против воздушной цели над Красным морем. Перехват боевой цели, летевшей на Израиль, был совершен вечером 9 ноября.
«С 2017 года это первый перехват цели системой „Стрела-3“ с начала ее боевого дежурства. Это одна из продвинутых противовоздушных и противоракетных систем в мире», — цитирует ТАСС заявление ЦАХАЛ.
Ранее Израиль впервые в истории провел бой в космосе. Для этого ЦАХАЛ использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, запущенную из Йемена.
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