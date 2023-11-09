09 ноября 2023

Израиль впервые применил одну из лучших противоракетных систем в мире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израиль сбил цель над Красным морем Фото:

Израильская армия сообщила о первом успешном применении противоракетного комплекса «Стрела-3» против воздушной цели над Красным морем. Перехват боевой цели, летевшей на Израиль, был совершен вечером 9 ноября.

«С 2017 года это первый перехват цели системой „Стрела-3“ с начала ее боевого дежурства. Это одна из продвинутых противовоздушных и противоракетных систем в мире», — цитирует ТАСС заявление ЦАХАЛ.

Ранее Израиль впервые в истории провел бой в космосе. Для этого ЦАХАЛ использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, запущенную из Йемена.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильская армия сообщила о первом успешном применении противоракетного комплекса «Стрела-3» против воздушной цели над Красным морем. Перехват боевой цели, летевшей на Израиль, был совершен вечером 9 ноября. «С 2017 года это первый перехват цели системой „Стрела-3“ с начала ее боевого дежурства. Это одна из продвинутых противовоздушных и противоракетных систем в мире», — цитирует ТАСС заявление ЦАХАЛ. Ранее Израиль впервые в истории провел бой в космосе. Для этого ЦАХАЛ использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, запущенную из Йемена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...