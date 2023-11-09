09 ноября 2023

В Академическом районе Екатеринбурга произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, академический район, проезжая часть, улица академика сахарова, строительство, стройка, строительные будки
Водитель, пострадавшая в ДТП в Академическом, скончалась до приезда скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова (Академический район) в 02:00 произошло смертельное ДТП. Женщина двигалась на небезопасной скорости наехала на бордюрный камень разделительной полосы, вследствие чего машина перевернулась, а водитель вылетела из салона. Информация о ДТП появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области

«Женщина-водитель автомашины „Hyundai Solaris“, двигаясь по ул. Чкалова со стороны ул. Краснолесья с небезопасной скоростью, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустила наезд на бордюрный камень разделительной полосы и опрокидывание транспортного средства <…> она выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм водитель скончалась на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина в момент происшествия не была пристегнута ремнем безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова (Академический район) в 02:00 произошло смертельное ДТП. Женщина двигалась на небезопасной скорости наехала на бордюрный камень разделительной полосы, вследствие чего машина перевернулась, а водитель вылетела из салона. Информация о ДТП появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области «Женщина-водитель автомашины „Hyundai Solaris“, двигаясь по ул. Чкалова со стороны ул. Краснолесья с небезопасной скоростью, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустила наезд на бордюрный камень разделительной полосы и опрокидывание транспортного средства <…> она выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм водитель скончалась на месте ДТП», — говорится в сообщении. Уточняется, что женщина в момент происшествия не была пристегнута ремнем безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...