В Академическом районе Екатеринбурга произошло смертельное ДТП. Фото

10 ноября 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Водитель, пострадавшая в ДТП в Академическом, скончалась до приезда скорой помощи Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова (Академический район) в 02:00 произошло смертельное ДТП. Женщина двигалась на небезопасной скорости наехала на бордюрный камень разделительной полосы, вследствие чего машина перевернулась, а водитель вылетела из салона. Информация о ДТП появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области «Женщина-водитель автомашины „Hyundai Solaris“, двигаясь по ул. Чкалова со стороны ул. Краснолесья с небезопасной скоростью, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустила наезд на бордюрный камень разделительной полосы и опрокидывание транспортного средства <…> она выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм водитель скончалась на месте ДТП», — говорится в сообщении. Уточняется, что женщина в момент происшествия не была пристегнута ремнем безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4092)

В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова (Академический район) в 02:00 произошло смертельное ДТП. Женщина двигалась на небезопасной скорости наехала на бордюрный камень разделительной полосы, вследствие чего машина перевернулась, а водитель вылетела из салона. Информация о ДТП появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области «Женщина-водитель автомашины „Hyundai Solaris“, двигаясь по ул. Чкалова со стороны ул. Краснолесья с небезопасной скоростью, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустила наезд на бордюрный камень разделительной полосы и опрокидывание транспортного средства <…> она выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм водитель скончалась на месте ДТП», — говорится в сообщении. Уточняется, что женщина в момент происшествия не была пристегнута ремнем безопасности. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.