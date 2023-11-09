Артюхов вручил студенту второго курса награду за мужество, проявленное на СВО

10 ноября 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов вручил награду ямальскому студенту за мужество и твердость духа Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наградил ямальского студента второго курса Федора Варцапова за мужество, которое он проявил в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил департамент образования региона. «Дмитрий Артюхов вручил студенту второго курса Ямальского многопрофильного колледжа Федору Варцапову медаль. Ее вручили за мужество и твердость духа, проявленные на спецоперации», — передает департамент образования. Ранее губернатор ЯНАО наградил атамана хуторского казачьего общества Николай Костырев медалью «За храбрость» II степени. Такую награду ямальцу вручили за проявленное мужество в зоне проведения СВО.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наградил ямальского студента второго курса Федора Варцапова за мужество, которое он проявил в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил департамент образования региона. «Дмитрий Артюхов вручил студенту второго курса Ямальского многопрофильного колледжа Федору Варцапову медаль. Ее вручили за мужество и твердость духа, проявленные на спецоперации», — передает департамент образования. Ранее губернатор ЯНАО наградил атамана хуторского казачьего общества Николай Костырев медалью «За храбрость» II степени. Такую награду ямальцу вручили за проявленное мужество в зоне проведения СВО.