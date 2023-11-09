Артюхов вручил студенту второго курса награду за мужество, проявленное на СВО

Дмитрий Артюхов вручил награду ямальскому студенту за мужество и твердость духа
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наградил ямальского студента второго курса Федора Варцапова за мужество, которое он проявил в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил департамент образования региона.
«Дмитрий Артюхов вручил студенту второго курса Ямальского многопрофильного колледжа Федору Варцапову медаль. Ее вручили за мужество и твердость духа, проявленные на спецоперации», — передает департамент образования.
Ранее губернатор ЯНАО наградил атамана хуторского казачьего общества Николай Костырев медалью «За храбрость» II степени. Такую награду ямальцу вручили за проявленное мужество в зоне проведения СВО.
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