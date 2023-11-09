09 ноября 2023
08 ноября 2023

Артюхов вручил студенту второго курса награду за мужество, проявленное на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов вручил награду ямальскому студенту за мужество и твердость духа Фото:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наградил ямальского студента второго курса Федора Варцапова за мужество, которое он проявил в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил департамент образования региона.

«Дмитрий Артюхов вручил студенту второго курса Ямальского многопрофильного колледжа Федору Варцапову медаль. Ее вручили за мужество и твердость духа, проявленные на спецоперации», — передает департамент образования.

Ранее губернатор ЯНАО наградил атамана хуторского казачьего общества Николай Костырев медалью «За храбрость» II степени. Такую награду ямальцу вручили за проявленное мужество в зоне проведения СВО.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наградил ямальского студента второго курса Федора Варцапова за мужество, которое он проявил в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил департамент образования региона. «Дмитрий Артюхов вручил студенту второго курса Ямальского многопрофильного колледжа Федору Варцапову медаль. Ее вручили за мужество и твердость духа, проявленные на спецоперации», — передает департамент образования. Ранее губернатор ЯНАО наградил атамана хуторского казачьего общества Николай Костырев медалью «За храбрость» II степени. Такую награду ямальцу вручили за проявленное мужество в зоне проведения СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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