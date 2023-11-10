Shot: пропавший на Чукотке Ан-2 мог совершить аварийную посадку

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Аэропорт, споттинг. Курган, кукурузник, ан 2
Ан-2 совершил аварийную посадку в 16 км от поселка Полярный Фото:

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 смог совершить аварийную посадку недалеко от поселка Полярный. Спасатели едут на место. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный», — сообщает канал. Известно, что на данный момент на место едут спасатели. Кроме того, в сообщении добавили, что на борту самолета находилось три человека. Это командир экипажа Алексей Левин и пассажир Олег Петриченко. Данные второго пилота пока не известны.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов держит ситуацию на особом контроле. Об этом он заявил в telegram-канале. По его словам, на данный момент из села Рыркайпий выехали четыре волонтера на снегоходах.

Ранее сообщалось, что на Чукотке пропал самолет Ан-2. Он не выходил на связь. Рейс следовал по маршруту Певек — Полярный.

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Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 смог совершить аварийную посадку недалеко от поселка Полярный. Спасатели едут на место. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный», — сообщает канал. Известно, что на данный момент на место едут спасатели. Кроме того, в сообщении добавили, что на борту самолета находилось три человека. Это командир экипажа Алексей Левин и пассажир Олег Петриченко. Данные второго пилота пока не известны. Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов держит ситуацию на особом контроле. Об этом он заявил в telegram-канале. По его словам, на данный момент из села Рыркайпий выехали четыре волонтера на снегоходах. Ранее сообщалось, что на Чукотке пропал самолет Ан-2. Он не выходил на связь. Рейс следовал по маршруту Певек — Полярный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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