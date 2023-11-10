На Чукотке пропал самолет Ан-2

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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, ан 2, гражданская авиация, ан2, ан-2, самолет, легкомоторный самолет
На борту находится три человека, их состояние неизвестно Фото:

Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Чукотке. На борту находятся три человека, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«В настоящее время ведутся поиски исчезнувшего Ан-2. В ГУ МЧС по Чукотке подтвердили информацию об исчезновении самолета», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что рейс следовал по маршруту Певек — Полярный.

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Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Чукотке. На борту находятся три человека, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. «В настоящее время ведутся поиски исчезнувшего Ан-2. В ГУ МЧС по Чукотке подтвердили информацию об исчезновении самолета», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что рейс следовал по маршруту Певек — Полярный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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