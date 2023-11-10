На Чукотке пропал самолет Ан-2

На борту находится три человека, их состояние неизвестно
Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Чукотке. На борту находятся три человека, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«В настоящее время ведутся поиски исчезнувшего Ан-2. В ГУ МЧС по Чукотке подтвердили информацию об исчезновении самолета», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что рейс следовал по маршруту Певек — Полярный.
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