Губернатор Моор выступил с обращением к силовикам

Губернатор Александр Моор поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником. Обращение главы региона опубликовано на сайте правительства Тюменской области.
«Вы посвятили свой профессиональный путь служению Родине, защите людей, обеспечению безопасности и укреплению правопорядка. Находясь на страже соблюдения законов Российской Федерации, вы вносите весомый вклад в защиту государства и общества, прав и свобод граждан», — высказался губернатор.
Александр Моор отдельно также отметил работу участковых уполномоченных. В этом году подразделению исполняется 100 лет. Губернатор пожелал тюменцам дальнейших успехов в деле служения закону.
Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный праздник сотрудников МВД в Российской Федерации. До 2011 года праздник назывался Днем советской милиции.
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