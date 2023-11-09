Губернатор Моор выступил с обращением к силовикам

Александр Моор поздравил силовиков с профессиональным праздником

10 ноября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Губернатор пожелал силовикам дальнейших успехов на службе закону Фото: Валерий Бычков © URA.RU Губернатор Александр Моор поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником. Обращение главы региона опубликовано на сайте правительства Тюменской области. «Вы посвятили свой профессиональный путь служению Родине, защите людей, обеспечению безопасности и укреплению правопорядка. Находясь на страже соблюдения законов Российской Федерации, вы вносите весомый вклад в защиту государства и общества, прав и свобод граждан», — высказался губернатор. Александр Моор отдельно также отметил работу участковых уполномоченных. В этом году подразделению исполняется 100 лет. Губернатор пожелал тюменцам дальнейших успехов в деле служения закону. Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный праздник сотрудников МВД в Российской Федерации. До 2011 года праздник назывался Днем советской милиции.

Губернатор Александр Моор поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником. Обращение главы региона опубликовано на сайте правительства Тюменской области. «Вы посвятили свой профессиональный путь служению Родине, защите людей, обеспечению безопасности и укреплению правопорядка. Находясь на страже соблюдения законов Российской Федерации, вы вносите весомый вклад в защиту государства и общества, прав и свобод граждан», — высказался губернатор. Александр Моор отдельно также отметил работу участковых уполномоченных. В этом году подразделению исполняется 100 лет. Губернатор пожелал тюменцам дальнейших успехов в деле служения закону. Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный праздник сотрудников МВД в Российской Федерации. До 2011 года праздник назывался Днем советской милиции.