МЧС: в Подмосковье на двух тысячах квадратных метрах горит склад. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, огонь
Горит склад в Ленинском городском округе (архивное фото) Фото:

В Подмосковье горит склад на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Подмосковье спасатели МЧС России тушат крупный пожар. Пожар распространился на площади две тысячи квадратных метров», — говорится в telegram-канале МЧС. Отмечается, что возгорание произошло в Ленинском городском округе.

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В Подмосковье горит склад на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. «В Подмосковье спасатели МЧС России тушат крупный пожар. Пожар распространился на площади две тысячи квадратных метров», — говорится в telegram-канале МЧС. Отмечается, что возгорание произошло в Ленинском городском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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