Горит склад в Ленинском городском округе (архивное фото)
В Подмосковье горит склад на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Подмосковье спасатели МЧС России тушат крупный пожар. Пожар распространился на площади две тысячи квадратных метров», — говорится в
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!