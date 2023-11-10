Тренер по тхэквондо задержан за домогательства к воспитанницам

Shot: за домогательство к воспитанницам тренеру грозит до 20 лет тюрьмы
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Тренеру по тхэквондо из Хабаровского края грозит до 20 лет тюрьмы Фото:

В Хабаровском крае задержали тренера по тхэквондо. Он приставал к своим воспитанницам. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«46-летний тренер из краевой федерации „Тхэквондо ВТФ“ Евгений П. приставал к юным воспитанницам своей же секции. <…> Он трогал их за интимные места и домогался. <…> Тренера задержали, сейчас он в ИВС», — говорится на канале. Известно, что все произошло во время выезда группы на соревнования. Тренер и дети остались в отеле. Три девочки от 7 до 12 лет рассказали о домогательствах в свой адрес родителям. Те, в свою очередь, заявили в полицию.

На данный момент тренеру грозит до 20 лет тюремного заключения. Также возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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В Хабаровском крае задержали тренера по тхэквондо. Он приставал к своим воспитанницам. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «46-летний тренер из краевой федерации „Тхэквондо ВТФ“ Евгений П. приставал к юным воспитанницам своей же секции. <…> Он трогал их за интимные места и домогался. <…> Тренера задержали, сейчас он в ИВС», — говорится на канале. Известно, что все произошло во время выезда группы на соревнования. Тренер и дети остались в отеле. Три девочки от 7 до 12 лет рассказали о домогательствах в свой адрес родителям. Те, в свою очередь, заявили в полицию. На данный момент тренеру грозит до 20 лет тюремного заключения. Также возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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