Тренер по тхэквондо задержан за домогательства к воспитанницам

Shot: за домогательство к воспитанницам тренеру грозит до 20 лет тюрьмы

10 ноября 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Тренеру по тхэквондо из Хабаровского края грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Хабаровском крае задержали тренера по тхэквондо. Он приставал к своим воспитанницам. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «46-летний тренер из краевой федерации „Тхэквондо ВТФ“ Евгений П. приставал к юным воспитанницам своей же секции. <…> Он трогал их за интимные места и домогался. <…> Тренера задержали, сейчас он в ИВС», — говорится на канале. Известно, что все произошло во время выезда группы на соревнования. Тренер и дети остались в отеле. Три девочки от 7 до 12 лет рассказали о домогательствах в свой адрес родителям. Те, в свою очередь, заявили в полицию. На данный момент тренеру грозит до 20 лет тюремного заключения. Также возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В Хабаровском крае задержали тренера по тхэквондо. Он приставал к своим воспитанницам. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «46-летний тренер из краевой федерации „Тхэквондо ВТФ“ Евгений П. приставал к юным воспитанницам своей же секции. <…> Он трогал их за интимные места и домогался. <…> Тренера задержали, сейчас он в ИВС», — говорится на канале. Известно, что все произошло во время выезда группы на соревнования. Тренер и дети остались в отеле. Три девочки от 7 до 12 лет рассказали о домогательствах в свой адрес родителям. Те, в свою очередь, заявили в полицию. На данный момент тренеру грозит до 20 лет тюремного заключения. Также возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».