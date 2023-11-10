Инвалиды в России жалуются на снижение компенсаций на коляски и протезы

10 ноября 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

На имя Путина МГАРДИ отправила письмо с жалобой на размер компенсации Фото: Илья Московец © URA.RU С 27 октября в силу вступил новый приказ Минтруда. В связи с этим у инвалидов уменьшился размер компенсации за некоторые технические средства, которые они купили самостоятельно. На данную ситуацию пожаловались две общественные организации. Об этом сообщила председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. «Принятие средневзвешенных цен по федеральным округам для компенсаций людей, безусловно, напугало и запутало родителей детей-инвал идов во всех регионах; отовсюду пишут, спрашивают, что с этим делать», — передает РБК слова Клочко. Кроме того, в материале говорится, что на имя президента РФ Владимира Путина представители Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) написали письмо. В нем ассоциация указала, что размер компенсации из-за нового приказа уменьшился до «катастрофических размеров». По информации агентства, к техническим средствам для инвалидов относятся, например, кресла-коляски, протезы, ходунки. А также, так называемые, «расходники». То есть подгузники, катетеры и так далее. За обеспечение инвалидов этими средствами отвечает Социальный фонд России и его территориальные отделения. Инвалид может получить средства реабилитации несколькими способами: воспользоваться электронным сертификатом, подать заявку в отделение Соцфонда, в нем сотрудники сами проведут закупку технических средств и предоставят их человеку. Кроме того, можно купить средства самостоятельно и получить за это компенсацию. В проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено 57,7 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами. Ранее сообщалось, что прокуратура ХМАО заставила Соцфонд полностью оплатить протезирование голени инвалиду. Он подал в ведомство жалобу о неполной компенсации затрат на средство реабилитации. Сумма компенсации составила около 40 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 27 октября в силу вступил новый приказ Минтруда. В связи с этим у инвалидов уменьшился размер компенсации за некоторые технические средства, которые они купили самостоятельно. На данную ситуацию пожаловались две общественные организации. Об этом сообщила председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. «Принятие средневзвешенных цен по федеральным округам для компенсаций людей, безусловно, напугало и запутало родителей детей-инвал идов во всех регионах; отовсюду пишут, спрашивают, что с этим делать», — передает РБК слова Клочко. Кроме того, в материале говорится, что на имя президента РФ Владимира Путина представители Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) написали письмо. В нем ассоциация указала, что размер компенсации из-за нового приказа уменьшился до «катастрофических размеров». По информации агентства, к техническим средствам для инвалидов относятся, например, кресла-коляски, протезы, ходунки. А также, так называемые, «расходники». То есть подгузники, катетеры и так далее. За обеспечение инвалидов этими средствами отвечает Социальный фонд России и его территориальные отделения. Инвалид может получить средства реабилитации несколькими способами: воспользоваться электронным сертификатом, подать заявку в отделение Соцфонда, в нем сотрудники сами проведут закупку технических средств и предоставят их человеку. Кроме того, можно купить средства самостоятельно и получить за это компенсацию. В проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено 57,7 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами. Ранее сообщалось, что прокуратура ХМАО заставила Соцфонд полностью оплатить протезирование голени инвалиду. Он подал в ведомство жалобу о неполной компенсации затрат на средство реабилитации. Сумма компенсации составила около 40 тысяч рублей.