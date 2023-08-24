Прокуратура ХМАО заставила Соцфонд заплатить инвалиду за протез

25 августа 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Прокуратура заставила Соцфонд полностью компенсировать затраты инвалида на протез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура ХМАО заставила Фонд пенсионного и социального страхования полностью оплатить протезирование голени инвалиду. Житель Советского района пожаловался в ведомство, что ему не полностью компенсировали затраты на средство реабилитации. Сообщение размещено на сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что в 2022 году инвалид 2 группы обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез голени. Компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично, прокуратура обратилась в суд в интересах инвалида», — указано в публикации. Судья встал на сторону заявителя. Сумма компенсации, которую пришлось доплачивать соцфонду, составила порядка 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Его заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура ХМАО заставила Фонд пенсионного и социального страхования полностью оплатить протезирование голени инвалиду. Житель Советского района пожаловался в ведомство, что ему не полностью компенсировали затраты на средство реабилитации. Сообщение размещено на сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что в 2022 году инвалид 2 группы обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез голени. Компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично, прокуратура обратилась в суд в интересах инвалида», — указано в публикации. Судья встал на сторону заявителя. Сумма компенсации, которую пришлось доплачивать соцфонду, составила порядка 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Его заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.