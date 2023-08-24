24 августа 2023

Прокуратура ХМАО заставила Соцфонд заплатить инвалиду за протез

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов и Алексей Текслер на встрече со студенческими трудовыми отрядами. Челябинск, инвалид, протез, инвалидность
Прокуратура заставила Соцфонд полностью компенсировать затраты инвалида на протез Фото:

Прокуратура ХМАО заставила Фонд пенсионного и социального страхования полностью оплатить протезирование голени инвалиду. Житель Советского района пожаловался в ведомство, что ему не полностью компенсировали затраты на средство реабилитации. Сообщение размещено на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что в 2022 году инвалид 2 группы обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез голени. Компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично, прокуратура обратилась в суд в интересах инвалида», — указано в публикации.

Судья встал на сторону заявителя. Сумма компенсации, которую пришлось доплачивать соцфонду, составила порядка 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Его заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Прокуратура ХМАО заставила Фонд пенсионного и социального страхования полностью оплатить протезирование голени инвалиду. Житель Советского района пожаловался в ведомство, что ему не полностью компенсировали затраты на средство реабилитации. Сообщение размещено на сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что в 2022 году инвалид 2 группы обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез голени. Компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично, прокуратура обратилась в суд в интересах инвалида», — указано в публикации. Судья встал на сторону заявителя. Сумма компенсации, которую пришлось доплачивать соцфонду, составила порядка 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Его заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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