Прокуратура ХМАО заставила Соцфонд заплатить инвалиду за протез

Прокуратура ХМАО заставила Фонд пенсионного и социального страхования полностью оплатить протезирование голени инвалиду. Житель Советского района пожаловался в ведомство, что ему не полностью компенсировали затраты на средство реабилитации. Сообщение размещено на сайте окружной прокуратуры.
«Установлено, что в 2022 году инвалид 2 группы обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез голени. Компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично, прокуратура обратилась в суд в интересах инвалида», — указано в публикации.
Судья встал на сторону заявителя. Сумма компенсации, которую пришлось доплачивать соцфонду, составила порядка 40 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски. Его заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности.
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