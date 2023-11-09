Полиция из-за гололеда перекрыла автотрассу в ХМАО

Движение будет открыто после обработки дороги песком
Полиция ХМАО из-за гололеда перекрыла автотрассу, ведущую из Сургута в Лянтор. Об этом URA.RU сообщили в отделении МВД по Сургутскому району.
«Из-за дождя на трассе гололед. Патрульные перекрыли участок с 0 по 22 километр. Дорога будет открыта после устранения гололеда», — сообщили в ведомстве.
Сейчас полицейские ждут спецтехнику, которая должна обработать полотно автодороги антигололедными средствами. После этого движение восстановят.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют гололед. Обледенение на отдельных территориях округа ожидается 10 и 11 ноября.
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