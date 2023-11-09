09 ноября 2023

Полиция из-за гололеда перекрыла автотрассу в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Место трагедии где на ребенка наехал грузовик. Сургут, тротуар, самосвал, гололед, песок на дороге, коммунальное хозяйство
Движение будет открыто после обработки дороги песком Фото:

Полиция ХМАО из-за гололеда перекрыла автотрассу, ведущую из Сургута в Лянтор. Об этом URA.RU сообщили в отделении МВД по Сургутскому району.

«Из-за дождя на трассе гололед. Патрульные перекрыли участок с 0 по 22 километр. Дорога будет открыта после устранения гололеда», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские ждут спецтехнику, которая должна обработать полотно автодороги антигололедными средствами. После этого движение восстановят.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют гололед. Обледенение на отдельных территориях округа ожидается 10 и 11 ноября.

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Полиция ХМАО из-за гололеда перекрыла автотрассу, ведущую из Сургута в Лянтор. Об этом URA.RU сообщили в отделении МВД по Сургутскому району. «Из-за дождя на трассе гололед. Патрульные перекрыли участок с 0 по 22 километр. Дорога будет открыта после устранения гололеда», — сообщили в ведомстве. Сейчас полицейские ждут спецтехнику, которая должна обработать полотно автодороги антигололедными средствами. После этого движение восстановят. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики прогнозируют гололед. Обледенение на отдельных территориях округа ожидается 10 и 11 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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