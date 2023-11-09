09 ноября 2023

Челябинские полицейские поздравили коллег с праздником. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция
Челябинские полицейские записали праздничный клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел Фото:

Челябинские полицейские поздравили коллег с праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел РФ. К празднику они сделали музыкальный видеоролик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, песню о «Полицейской жизни» исполнил ведомственный вокальный ансамбль.

«Полицией Южного Урала вписано немало ярких страниц в летопись нашей страны. Честь, мужество, отвага, профессионализм и доблесть — такие качества всегда отличали людей, посвятивших себя благородному делу служения России и ее народу. Сотрудники полиции готовы в любую минуту прийти на помощь гражданам. И сегодня личный состав ведомства ведет непримиримую борьбу с преступностью, стоит на защите национальных интересов государства, оберегает покой и безопасность населения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что песню к видеооткрытке о «Полицейской жизни» исполнил ведомственный вокальный ансамбль. Она посвящается деятельности полицейских, которые изо дня в день помогают гражданам, обеспечивают общественный порядок, безопасность на дорогах, предотвращают и раскрывают преступления.

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Челябинские полицейские поздравили коллег с праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел РФ. К празднику они сделали музыкальный видеоролик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, песню о «Полицейской жизни» исполнил ведомственный вокальный ансамбль. «Полицией Южного Урала вписано немало ярких страниц в летопись нашей страны. Честь, мужество, отвага, профессионализм и доблесть — такие качества всегда отличали людей, посвятивших себя благородному делу служения России и ее народу. Сотрудники полиции готовы в любую минуту прийти на помощь гражданам. И сегодня личный состав ведомства ведет непримиримую борьбу с преступностью, стоит на защите национальных интересов государства, оберегает покой и безопасность населения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что песню к видеооткрытке о «Полицейской жизни» исполнил ведомственный вокальный ансамбль. Она посвящается деятельности полицейских, которые изо дня в день помогают гражданам, обеспечивают общественный порядок, безопасность на дорогах, предотвращают и раскрывают преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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