09 ноября 2023

В Екатеринбурге задержали мужчину, который прятал наркотики на остановке

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, автобусная остановка, остановка транспорта, доставка еды, деливери-клуб
Мужчина пытался спрятать наркотики в скамейке на остановке Фото:

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который делал «закладку» на остановке «Академика Вонсовского» в районе Академический. Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ГУ МВД России по Свердловской области.

«При виде сотрудников МВД гражданин спрятал пакетик с неизвестным веществом в щель между брусьями скамейки. На место была вызвана следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебно-розыскной собакой», — рассказали оперативники. Пакет изъяли и отправили на экспертизу, по данному факту проведут проверку.

Ранее в Свердловской области полицейские во время обыска нашли пакет с 582 граммами метадона. Находку обнаружили, когда осуществляли выезд на пожар. Как выяснилось позже, наркотики оставил квартирант.

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В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который делал «закладку» на остановке «Академика Вонсовского» в районе Академический. Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ГУ МВД России по Свердловской области. «При виде сотрудников МВД гражданин спрятал пакетик с неизвестным веществом в щель между брусьями скамейки. На место была вызвана следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебно-розыскной собакой», — рассказали оперативники. Пакет изъяли и отправили на экспертизу, по данному факту проведут проверку. Ранее в Свердловской области полицейские во время обыска нашли пакет с 582 граммами метадона. Находку обнаружили, когда осуществляли выезд на пожар. Как выяснилось позже, наркотики оставил квартирант.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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