В Екатеринбурге задержали мужчину, который прятал наркотики на остановке

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который делал «закладку» на остановке «Академика Вонсовского» в районе Академический. Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ГУ МВД России по Свердловской области.
«При виде сотрудников МВД гражданин спрятал пакетик с неизвестным веществом в щель между брусьями скамейки. На место была вызвана следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебно-розыскной собакой», — рассказали оперативники. Пакет изъяли и отправили на экспертизу, по данному факту проведут проверку.
Ранее в Свердловской области полицейские во время обыска нашли пакет с 582 граммами метадона. Находку обнаружили, когда осуществляли выезд на пожар. Как выяснилось позже, наркотики оставил квартирант.
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