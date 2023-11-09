Фирма с библейским названием судится с медиахолдингом пермских властей

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда. Одним из владельцев этой компании является профессиональный фотограф, а официальной деятельностью — защита авторских прав. Истец требует взыскать 100 тысяч рублей с ООО «Онлайн-медиа» и медиагруппы «Магма», в состав которой входят радиостанции «Серебряный дождь», «Спутник», газета «Звезда» и другие пермские СМИ. Они считаются близкими к краевым властям.
«ООО „Восьмая заповедь“, исковое заявление в адрес ООО МГ „Магма“ и ООО „Онлайн-медиа“. Сумма исковых требований составляет 100 тысяч рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Суть претензий не уточняется, иск пока не принят к производству.
По информации сетевого издания «НовостиВолгограда.ру», название известного в журналистских кругах ООО «Восьмая заповедь» отсылает к ветхозаветному «не укради». Владельцами компании являются бывший торговец сахаром Данила Яценко и профессиональный фотограф Павел Сытилин. По данным СБИС, с 2016 года они подали более двух тысяч исков о взыскании компенсации за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий.
В числе ответчиков неоднократно оказывались телеканал «НТВ», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие российские СМИ. Помимо этого, «Восьмая заповедь» подавала иски в адрес сотен туристических и медицинских фирм, издательств, Волгоградской облдумы и Минобороны РФ. За годы деятельности компания с библейским названием смогла отсудить более 100 миллионов рублей. В 2022 году она даже выиграла иск, предъявленный Санкт-Петербургской Епархии РПЦ.
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