09 ноября 2023

Фирма с библейским названием судится с медиахолдингом пермских властей

Пермской медиагруппе «Магма» предъявило иск волгоградское ООО «Восьмая заповедь»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Компания завалила суды исками о взыскании платы за нарушение авторских прав Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда. Одним из владельцев этой компании является профессиональный фотограф, а официальной деятельностью — защита авторских прав. Истец требует взыскать 100 тысяч рублей с ООО «Онлайн-медиа» и медиагруппы «Магма», в состав которой входят радиостанции «Серебряный дождь», «Спутник», газета «Звезда» и другие пермские СМИ. Они считаются близкими к краевым властям.

«ООО „Восьмая заповедь“, исковое заявление в адрес ООО МГ „Магма“ и ООО „Онлайн-медиа“. Сумма исковых требований составляет 100 тысяч рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Суть претензий не уточняется, иск пока не принят к производству.

По информации сетевого издания «НовостиВолгограда.ру», название известного в журналистских кругах ООО «Восьмая заповедь» отсылает к ветхозаветному «не укради». Владельцами компании являются бывший торговец сахаром Данила Яценко и профессиональный фотограф Павел Сытилин. По данным СБИС, с 2016 года они подали более двух тысяч исков о взыскании компенсации за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий.

В числе ответчиков неоднократно оказывались телеканал «НТВ», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие российские СМИ. Помимо этого, «Восьмая заповедь» подавала иски в адрес сотен туристических и медицинских фирм, издательств, Волгоградской облдумы и Минобороны РФ. За годы деятельности компания с библейским названием смогла отсудить более 100 миллионов рублей. В 2022 году она даже выиграла иск, предъявленный Санкт-Петербургской Епархии РПЦ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда. Одним из владельцев этой компании является профессиональный фотограф, а официальной деятельностью — защита авторских прав. Истец требует взыскать 100 тысяч рублей с ООО «Онлайн-медиа» и медиагруппы «Магма», в состав которой входят радиостанции «Серебряный дождь», «Спутник», газета «Звезда» и другие пермские СМИ. Они считаются близкими к краевым властям. «ООО „Восьмая заповедь“, исковое заявление в адрес ООО МГ „Магма“ и ООО „Онлайн-медиа“. Сумма исковых требований составляет 100 тысяч рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Суть претензий не уточняется, иск пока не принят к производству. По информации сетевого издания «НовостиВолгограда.ру», название известного в журналистских кругах ООО «Восьмая заповедь» отсылает к ветхозаветному «не укради». Владельцами компании являются бывший торговец сахаром Данила Яценко и профессиональный фотограф Павел Сытилин. По данным СБИС, с 2016 года они подали более двух тысяч исков о взыскании компенсации за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий. В числе ответчиков неоднократно оказывались телеканал «НТВ», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие российские СМИ. Помимо этого, «Восьмая заповедь» подавала иски в адрес сотен туристических и медицинских фирм, издательств, Волгоградской облдумы и Минобороны РФ. За годы деятельности компания с библейским названием смогла отсудить более 100 миллионов рублей. В 2022 году она даже выиграла иск, предъявленный Санкт-Петербургской Епархии РПЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...