Фирма с библейским названием судится с медиахолдингом пермских властей

Пермской медиагруппе «Магма» предъявило иск волгоградское ООО «Восьмая заповедь»

10 ноября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Компания завалила суды исками о взыскании платы за нарушение авторских прав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда. Одним из владельцев этой компании является профессиональный фотограф, а официальной деятельностью — защита авторских прав. Истец требует взыскать 100 тысяч рублей с ООО «Онлайн-медиа» и медиагруппы «Магма», в состав которой входят радиостанции «Серебряный дождь», «Спутник», газета «Звезда» и другие пермские СМИ. Они считаются близкими к краевым властям. «ООО „Восьмая заповедь“, исковое заявление в адрес ООО МГ „Магма“ и ООО „Онлайн-медиа“. Сумма исковых требований составляет 100 тысяч рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Суть претензий не уточняется, иск пока не принят к производству. По информации сетевого издания «НовостиВолгограда.ру», название известного в журналистских кругах ООО «Восьмая заповедь» отсылает к ветхозаветному «не укради». Владельцами компании являются бывший торговец сахаром Данила Яценко и профессиональный фотограф Павел Сытилин. По данным СБИС, с 2016 года они подали более двух тысяч исков о взыскании компенсации за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий. В числе ответчиков неоднократно оказывались телеканал «НТВ», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие российские СМИ. Помимо этого, «Восьмая заповедь» подавала иски в адрес сотен туристических и медицинских фирм, издательств, Волгоградской облдумы и Минобороны РФ. За годы деятельности компания с библейским названием смогла отсудить более 100 миллионов рублей. В 2022 году она даже выиграла иск, предъявленный Санкт-Петербургской Епархии РПЦ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда. Одним из владельцев этой компании является профессиональный фотограф, а официальной деятельностью — защита авторских прав. Истец требует взыскать 100 тысяч рублей с ООО «Онлайн-медиа» и медиагруппы «Магма», в состав которой входят радиостанции «Серебряный дождь», «Спутник», газета «Звезда» и другие пермские СМИ. Они считаются близкими к краевым властям. «ООО „Восьмая заповедь“, исковое заявление в адрес ООО МГ „Магма“ и ООО „Онлайн-медиа“. Сумма исковых требований составляет 100 тысяч рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Суть претензий не уточняется, иск пока не принят к производству. По информации сетевого издания «НовостиВолгограда.ру», название известного в журналистских кругах ООО «Восьмая заповедь» отсылает к ветхозаветному «не укради». Владельцами компании являются бывший торговец сахаром Данила Яценко и профессиональный фотограф Павел Сытилин. По данным СБИС, с 2016 года они подали более двух тысяч исков о взыскании компенсации за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий. В числе ответчиков неоднократно оказывались телеканал «НТВ», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие российские СМИ. Помимо этого, «Восьмая заповедь» подавала иски в адрес сотен туристических и медицинских фирм, издательств, Волгоградской облдумы и Минобороны РФ. За годы деятельности компания с библейским названием смогла отсудить более 100 миллионов рублей. В 2022 году она даже выиграла иск, предъявленный Санкт-Петербургской Епархии РПЦ.