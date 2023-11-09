09 ноября 2023

В выходные дни в ЯНАО прогнозируют мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум институтов развития. Пленарное заседание. Екатеринбург, снег на тротуаре, снегопад, зима, мокрый снег
Синоптики спрогнозировали обилие мокрого снега на Ямале Фото:

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа в выходные дни обещают осадки в виде мокрого снега, температура воздуха упадет до нулевой отметки. Об этом сообщили метеорологи на сайте Gismeteо.

«В Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале 11 и 12 ноября будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем от 0 до -4 градусов. Порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду», — пишут синоптики.

В Салехарде спрогнозировали небольшой субботний снег, однако в воскресенье осадки не предвидятся. Температура воздуха упадет до -7 градусов с порывами ветра до 7 метров в секунду. В Губкинском дневная температура от +1 до -3 градусов, порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало об обильном снегопаде в городах ЯНАО. После морозов, ямальцев ожидало потепление до +1 градуса.

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В городах Ямало-Ненецкого автономного округа в выходные дни обещают осадки в виде мокрого снега, температура воздуха упадет до нулевой отметки. Об этом сообщили метеорологи на сайте Gismeteо. «В Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале 11 и 12 ноября будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем от 0 до -4 градусов. Порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду», — пишут синоптики. В Салехарде спрогнозировали небольшой субботний снег, однако в воскресенье осадки не предвидятся. Температура воздуха упадет до -7 градусов с порывами ветра до 7 метров в секунду. В Губкинском дневная температура от +1 до -3 градусов, порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало об обильном снегопаде в городах ЯНАО. После морозов, ямальцев ожидало потепление до +1 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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