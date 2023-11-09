В выходные дни в ЯНАО прогнозируют мокрый снег

Синоптики спрогнозировали обилие мокрого снега на Ямале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа в выходные дни обещают осадки в виде мокрого снега, температура воздуха упадет до нулевой отметки. Об этом сообщили метеорологи на сайте Gismeteо.

«В Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале 11 и 12 ноября будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем от 0 до -4 градусов. Порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду», — пишут синоптики.

В Салехарде спрогнозировали небольшой субботний снег, однако в воскресенье осадки не предвидятся. Температура воздуха упадет до -7 градусов с порывами ветра до 7 метров в секунду. В Губкинском дневная температура от +1 до -3 градусов, порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало об обильном снегопаде в городах ЯНАО. После морозов, ямальцев ожидало потепление до +1 градуса.