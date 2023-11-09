09 ноября 2023

Губернатор Текслер отметил силовиков в противостоянии спецслужбам Запада

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки». Челябинск, текслер алексей
Во время мероприятия Текслер вручил грамоты и благодарности 22 сотрудникам ОВД Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил важность укрепления российских силовых структур в противостоянии спецслужбам Запада. Об этом глава региона заявил 10 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников внутренних органов, передает пресс-служба губернатора.

«Сегодня в целом обстановка достаточно сложная. Все спецслужбы Запада раскачивают ситуацию внутри страны, и у нас в этой связи должны быть четкие и эффективные методы противодействия», — заявил Текслер. Он отметил, что в регионе наращивается поддержка силовых структур и укрепление технической базы ведомств.

Глава региона уточнил, что в современной геополитической ситуации обострились вопросы терроризма на религиозной и национальной почве и киберпреступность. Второе, по мнению Текслера, помогает в обороте оружия, наркотиков и распространении экстремизма. Часть челябинских сотрудники силовых структур при этом уехала помогать коллегам из новых регионов.

Текслер поблагодарил силовиков, вручив 22 сотрудникам грамоты, благодарности и письма губернатора. В пресс-службе также отметили, что в планах установить в регионе больше участковых пунктов, а на дорогах современные системы наблюдения. В этом году ввели и дополнительное денежное стимулирование для ППС, дружинников и казаков.

«Сегодня многие из вас с риском для собственной жизни расследуют преступления, разыскивают преступников, пресекают правонарушения. Это позволяет южноуральцам чувствовать себя защищенными. Спасибо вам, друзья, за добросовестную и безупречную службу!» — заключил Текслер в своей торжественной речи

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил важность укрепления российских силовых структур в противостоянии спецслужбам Запада. Об этом глава региона заявил 10 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников внутренних органов, передает пресс-служба губернатора. «Сегодня в целом обстановка достаточно сложная. Все спецслужбы Запада раскачивают ситуацию внутри страны, и у нас в этой связи должны быть четкие и эффективные методы противодействия», — заявил Текслер. Он отметил, что в регионе наращивается поддержка силовых структур и укрепление технической базы ведомств. Глава региона уточнил, что в современной геополитической ситуации обострились вопросы терроризма на религиозной и национальной почве и киберпреступность. Второе, по мнению Текслера, помогает в обороте оружия, наркотиков и распространении экстремизма. Часть челябинских сотрудники силовых структур при этом уехала помогать коллегам из новых регионов. Текслер поблагодарил силовиков, вручив 22 сотрудникам грамоты, благодарности и письма губернатора. В пресс-службе также отметили, что в планах установить в регионе больше участковых пунктов, а на дорогах современные системы наблюдения. В этом году ввели и дополнительное денежное стимулирование для ППС, дружинников и казаков. «Сегодня многие из вас с риском для собственной жизни расследуют преступления, разыскивают преступников, пресекают правонарушения. Это позволяет южноуральцам чувствовать себя защищенными. Спасибо вам, друзья, за добросовестную и безупречную службу!» — заключил Текслер в своей торжественной речи
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© Служба новостей «URA.RU»
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