Губернатор Текслер отметил силовиков в противостоянии спецслужбам Запада

10 ноября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Во время мероприятия Текслер вручил грамоты и благодарности 22 сотрудникам ОВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил важность укрепления российских силовых структур в противостоянии спецслужбам Запада. Об этом глава региона заявил 10 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников внутренних органов, передает пресс-служба губернатора. «Сегодня в целом обстановка достаточно сложная. Все спецслужбы Запада раскачивают ситуацию внутри страны, и у нас в этой связи должны быть четкие и эффективные методы противодействия», — заявил Текслер. Он отметил, что в регионе наращивается поддержка силовых структур и укрепление технической базы ведомств. Глава региона уточнил, что в современной геополитической ситуации обострились вопросы терроризма на религиозной и национальной почве и киберпреступность. Второе, по мнению Текслера, помогает в обороте оружия, наркотиков и распространении экстремизма. Часть челябинских сотрудники силовых структур при этом уехала помогать коллегам из новых регионов. Текслер поблагодарил силовиков, вручив 22 сотрудникам грамоты, благодарности и письма губернатора. В пресс-службе также отметили, что в планах установить в регионе больше участковых пунктов, а на дорогах современные системы наблюдения. В этом году ввели и дополнительное денежное стимулирование для ППС, дружинников и казаков. «Сегодня многие из вас с риском для собственной жизни расследуют преступления, разыскивают преступников, пресекают правонарушения. Это позволяет южноуральцам чувствовать себя защищенными. Спасибо вам, друзья, за добросовестную и безупречную службу!» — заключил Текслер в своей торжественной речи Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил важность укрепления российских силовых структур в противостоянии спецслужбам Запада. Об этом глава региона заявил 10 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников внутренних органов, передает пресс-служба губернатора. «Сегодня в целом обстановка достаточно сложная. Все спецслужбы Запада раскачивают ситуацию внутри страны, и у нас в этой связи должны быть четкие и эффективные методы противодействия», — заявил Текслер. Он отметил, что в регионе наращивается поддержка силовых структур и укрепление технической базы ведомств. Глава региона уточнил, что в современной геополитической ситуации обострились вопросы терроризма на религиозной и национальной почве и киберпреступность. Второе, по мнению Текслера, помогает в обороте оружия, наркотиков и распространении экстремизма. Часть челябинских сотрудники силовых структур при этом уехала помогать коллегам из новых регионов. Текслер поблагодарил силовиков, вручив 22 сотрудникам грамоты, благодарности и письма губернатора. В пресс-службе также отметили, что в планах установить в регионе больше участковых пунктов, а на дорогах современные системы наблюдения. В этом году ввели и дополнительное денежное стимулирование для ППС, дружинников и казаков. «Сегодня многие из вас с риском для собственной жизни расследуют преступления, разыскивают преступников, пресекают правонарушения. Это позволяет южноуральцам чувствовать себя защищенными. Спасибо вам, друзья, за добросовестную и безупречную службу!» — заключил Текслер в своей торжественной речи