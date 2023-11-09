09 ноября 2023

Губернатор Махонин вступил в «Единую Россию». Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Вступление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в партию было поддержано единогласно Фото:

Губернатор края Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия». Его заявление о вступлении было поддержано единогласно.

«Заявление Дмитрия Махонина о вступлении в „Единую Россию“ было рассмотрено на президиуме краевого политсовета. За вступление Махонина в партию все проголосовали единогласно», — об этом сообщается в официальном telegram-канале реготделения партии. В ближайшее время губернатору будет вручен партийный билет.

Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе. Секретарь пермского реготделения партии Вячеслав Григорьев отметил, что Махонин выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями «Единой России» с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица региона.

О том, что Махонин вступит в «Единую Россию» URA.RU сообщало еще в октябре. По данным источников агентства, за получением партбилета Махонин поедет в Москву. Это должно состояться на следующей неделе.

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Губернатор края Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия». Его заявление о вступлении было поддержано единогласно. «Заявление Дмитрия Махонина о вступлении в „Единую Россию“ было рассмотрено на президиуме краевого политсовета. За вступление Махонина в партию все проголосовали единогласно», — об этом сообщается в официальном telegram-канале реготделения партии. В ближайшее время губернатору будет вручен партийный билет. Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе. Секретарь пермского реготделения партии Вячеслав Григорьев отметил, что Махонин выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями «Единой России» с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица региона. О том, что Махонин вступит в «Единую Россию» URA.RU сообщало еще в октябре. По данным источников агентства, за получением партбилета Махонин поедет в Москву. Это должно состояться на следующей неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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