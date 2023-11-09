Губернатор края Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия». Его заявление о вступлении было поддержано единогласно.
«Заявление Дмитрия Махонина о вступлении в „Единую Россию“ было рассмотрено на президиуме краевого политсовета. За вступление Махонина в партию все проголосовали единогласно», — об этом сообщается в официальном telegram-канале реготделения партии. В ближайшее время губернатору будет вручен партийный билет.
Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе. Секретарь пермского реготделения партии Вячеслав Григорьев отметил, что Махонин выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями «Единой России» с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица региона.
О том, что Махонин вступит в «Единую Россию» URA.RU сообщало еще в октябре. По данным источников агентства, за получением партбилета Махонин поедет в Москву. Это должно состояться на следующей неделе.
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