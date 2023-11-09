Губернатор Махонин вступил в «Единую Россию». Инсайд URA.RU подтвердился

10 ноября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Вступление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в партию было поддержано единогласно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор края Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия». Его заявление о вступлении было поддержано единогласно. «Заявление Дмитрия Махонина о вступлении в „Единую Россию“ было рассмотрено на президиуме краевого политсовета. За вступление Махонина в партию все проголосовали единогласно», — об этом сообщается в официальном telegram-канале реготделения партии. В ближайшее время губернатору будет вручен партийный билет. Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе. Секретарь пермского реготделения партии Вячеслав Григорьев отметил, что Махонин выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями «Единой России» с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица региона. О том, что Махонин вступит в «Единую Россию» URA.RU сообщало еще в октябре. По данным источников агентства, за получением партбилета Махонин поедет в Москву. Это должно состояться на следующей неделе.

Губернатор края Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия». Его заявление о вступлении было поддержано единогласно. «Заявление Дмитрия Махонина о вступлении в „Единую Россию“ было рассмотрено на президиуме краевого политсовета. За вступление Махонина в партию все проголосовали единогласно», — об этом сообщается в официальном telegram-канале реготделения партии. В ближайшее время губернатору будет вручен партийный билет. Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе. Секретарь пермского реготделения партии Вячеслав Григорьев отметил, что Махонин выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями «Единой России» с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица региона. О том, что Махонин вступит в «Единую Россию» URA.RU сообщало еще в октябре. По данным источников агентства, за получением партбилета Махонин поедет в Москву. Это должно состояться на следующей неделе.