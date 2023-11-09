Обвиняемый в пожаре в Сосьве не смог выйти на свободу. Фото

10 ноября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Мамедов участвовал в заседании удаленно Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Обвиняемого в крупном пожаре в Сосьве управляющего лесопилкой, с которой предположительно и началась катастрофа, Газанфара Мамедова не выпустили из СИЗО. 10 ноября Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию, поданную стороной защиты. Крупный пожар охватил Сосьву в конце апреля. Огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В трагедии обвинили Мамедова и сотрудника местной администрации Вячеслава Алексеева. Осенью на бывшего главу поселка Геннадия Макарова и еще трех сотрудников администрации завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Когда Мамедова заключили под стражу, то за него вступились жители поселка. Одна из них выступала на предыдущем заседании. «На заседании Мамедов присутствовал по видеосвязи. Меру пресечения оставили без изменения. Он останется под стражей», — сообщил журналист URA.RU из зала суда. В СИЗО он пробудет до 26 января 2024-го. Мамедов в суде признался, что в 2020 году уволился из ГУФСИН. «Сделал это из-за болезни отца (у него онкология). Жил в Екатеринбурге, после этого пришлось уехать в Сосьву», — рассказал Мамедов. Со своей женой они живут четыре года. Сейчас она беременна. По словам Мамедова, последние два месяца беременность проходит тяжело. У них появится третий ребенок. «Суд лишил свободы моих детей», — прокомментировал мужчина избранную ранее меру пресечения. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвиняемого в крупном пожаре в Сосьве управляющего лесопилкой, с которой предположительно и началась катастрофа, Газанфара Мамедова не выпустили из СИЗО. 10 ноября Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию, поданную стороной защиты. Крупный пожар охватил Сосьву в конце апреля. Огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В трагедии обвинили Мамедова и сотрудника местной администрации Вячеслава Алексеева. Осенью на бывшего главу поселка Геннадия Макарова и еще трех сотрудников администрации завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Когда Мамедова заключили под стражу, то за него вступились жители поселка. Одна из них выступала на предыдущем заседании. «На заседании Мамедов присутствовал по видеосвязи. Меру пресечения оставили без изменения. Он останется под стражей», — сообщил журналист URA.RU из зала суда. В СИЗО он пробудет до 26 января 2024-го. Мамедов в суде признался, что в 2020 году уволился из ГУФСИН. «Сделал это из-за болезни отца (у него онкология). Жил в Екатеринбурге, после этого пришлось уехать в Сосьву», — рассказал Мамедов. Со своей женой они живут четыре года. Сейчас она беременна. По словам Мамедова, последние два месяца беременность проходит тяжело. У них появится третий ребенок. «Суд лишил свободы моих детей», — прокомментировал мужчина избранную ранее меру пресечения.