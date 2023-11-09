Художники превратили пермские ЦТП в арт-объекты. Фото

10 ноября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Художники расписывали ЦТП, не жалея рук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми невзрачные здания тепловых пунктов (ЦТП) превратились в арт-объекты. Уличные художники расписали их к 300-летию города, говорят в региональном минЖКХ. В компании «Т плюс» отмечают, что большинство из 12 работ выполнил художник-граффитист Иван Махомет. «Уличное творчество — это возможность выразить свои мысли для сотен тысяч жителей нашего города. На выставке картину зрители видят раз в году, а на стене теплопункта — 100-200 раз в день», — цитирует художника пресс-служба «Т Плюс» в соцсети «ВКонтакте». Махомет отмечает, что создавал рисунки, учитывая географическое расположение ЦТП. Так портрет Максима Горького украсил теплопункт на улице Революции около входа в парк имени Горького. «Вдохновение нарисовать Максима Горького пришло мгновенно и внезапно, не было никаких сомнений, что это самый верный вариант выбора темы для фасада у входа в парк имени Горького, со стороны улицы Революции», — пишет художник в соцсетях.

В Перми невзрачные здания тепловых пунктов (ЦТП) превратились в арт-объекты. Уличные художники расписали их к 300-летию города, говорят в региональном минЖКХ. В компании «Т плюс» отмечают, что большинство из 12 работ выполнил художник-граффитист Иван Махомет. «Уличное творчество — это возможность выразить свои мысли для сотен тысяч жителей нашего города. На выставке картину зрители видят раз в году, а на стене теплопункта — 100-200 раз в день», — цитирует художника пресс-служба «Т Плюс» в соцсети «ВКонтакте». Махомет отмечает, что создавал рисунки, учитывая географическое расположение ЦТП. Так портрет Максима Горького украсил теплопункт на улице Революции около входа в парк имени Горького. «Вдохновение нарисовать Максима Горького пришло мгновенно и внезапно, не было никаких сомнений, что это самый верный вариант выбора темы для фасада у входа в парк имени Горького, со стороны улицы Революции», — пишет художник в соцсетях.