09 ноября 2023

Художники превратили пермские ЦТП в арт-объекты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция "Раскрась свой город". Курган, краски, руки художника, руки в краске
Художники расписывали ЦТП, не жалея рук Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Перми невзрачные здания тепловых пунктов (ЦТП) превратились в арт-объекты. Уличные художники расписали их к 300-летию города, говорят в региональном минЖКХ. В компании «Т плюс» отмечают, что большинство из 12 работ выполнил художник-граффитист Иван Махомет.

«Уличное творчество — это возможность выразить свои мысли для сотен тысяч жителей нашего города. На выставке картину зрители видят раз в году, а на стене теплопункта — 100-200 раз в день», — цитирует художника пресс-служба «Т Плюс» в соцсети «ВКонтакте».

Махомет отмечает, что создавал рисунки, учитывая географическое расположение ЦТП. Так портрет Максима Горького украсил теплопункт на улице Революции около входа в парк имени Горького. «Вдохновение нарисовать Максима Горького пришло мгновенно и внезапно, не было никаких сомнений, что это самый верный вариант выбора темы для фасада у входа в парк имени Горького, со стороны улицы Революции», — пишет художник в соцсетях.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми невзрачные здания тепловых пунктов (ЦТП) превратились в арт-объекты. Уличные художники расписали их к 300-летию города, говорят в региональном минЖКХ. В компании «Т плюс» отмечают, что большинство из 12 работ выполнил художник-граффитист Иван Махомет. «Уличное творчество — это возможность выразить свои мысли для сотен тысяч жителей нашего города. На выставке картину зрители видят раз в году, а на стене теплопункта — 100-200 раз в день», — цитирует художника пресс-служба «Т Плюс» в соцсети «ВКонтакте». Махомет отмечает, что создавал рисунки, учитывая географическое расположение ЦТП. Так портрет Максима Горького украсил теплопункт на улице Революции около входа в парк имени Горького. «Вдохновение нарисовать Максима Горького пришло мгновенно и внезапно, не было никаких сомнений, что это самый верный вариант выбора темы для фасада у входа в парк имени Горького, со стороны улицы Революции», — пишет художник в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...