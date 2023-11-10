Председатель рыбацкого комитета предупредил челябинцев об опасности

Председатель рыбацкого комитета попросил челябинцев не выходить рано на лед

Акатьев советует рыбакам дождаться устойчивого льда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбаки Челябинской области открыли сезон на льду. При этом выходить на «твердую воду» еще опасно, заявил URA.RU 10 ноября председатель рыбацкого комитета региона Михаил Акатьев.

«Сейчас на лед выходят самые безбашенные, это еще опасно. Не стоит рыбалка жизни человека. Лучше две недели посидеть на берегу, а потом с чистой совестью выходить на зимнюю рыбалку», — заявил URA.RU Акатьев.

Накануне челябинские рыбаки стали делиться кадрами с открытия сезона. Любители из Миасса, Верхнего Уфалея и поселка Октябрьский рассказывают про свой улов в чатах рыбацкого комитета и соцсетях. Точное место рыбалки мужчины не уточняли.

«Съездили в Октябрьский. Порыбачили», — пишет Алексей З. под фотографиями с уловом в telegram-канале Рыбацкого комитета.

Председатель комитета также напомнил о законах, действующих у водоемов. Он уточнил URA.RU, что границы береговой линии в зимний период размыты из-за слоя наледи. Рыбакам следует оставлять машины немного дальше, чтобы не нарушить расстояние в 50 метров. При этом Акатьев высказался в поддержку изменения данного закона. Рыбак считает, что исключениями должны стать велосипеды и повозки, а для части машин допустимо сократить расстояние до береговой полосы.

С обращением к челябинцам из-за тонкого льда выступили и ведомства. СКР и МЧС по региону предупредили рыбаков о повышенном риске на водоемах: как на льду, так и на надувных лодках.