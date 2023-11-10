Песков: санкции оказались не такими уж болезненными для России

Санкции подтолкнули Россию к наращиванию собственного потенциала, заявил Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Санкции Евросоюза в первую очередь бьют по тем, кто их принимает, а для России они оказались не такими уж болезненными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Определенное брожение в Евросоюзе [по поводу санкций] видно невооруженным глазом. Многие понимают, что санкции бьют по ним самим. Для России санкции оказались не такими уж болезненными. Они подтолкнули нас к наращиванию собственного потенциала», — заявил Песков, комментируя принятую накануне Европарламентом резолюцию с призывом ужесточит санкции против России. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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