Глава ОП Украины растерялся после вопроса о грядущих выборах

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не знает как ответить на вопрос о возможных выборах в марте 2024 года. При этом он подтвердил, что западные партнеры ведут с Киевом переговоры о возможности голосования.
«Даже не знаю, как вам на это ответить. Мы думаем, как победить в этом конфликте, и делаем все каждый день, чтобы это произошло», — ответил Ермак на вопрос ведущей украинского телеканала «1+1» о том, насколько правдивы слухи о намерении офиса провести выборы весной. Его слова передает telegram-канал «Политика страны». При этом он подтвердил, что западные партнеры ведут с офисом разговоры о возможности выборов, сказав о том, что Киеву задают вопросы и рассказывают о разном опыте.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента страны, которые назначили на 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Позднее украинский лидер заявил, что проводить выборы в стране во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно.
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