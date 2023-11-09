В ХМАО родители школьников жалуются на дорогие новогодние утренники

За билет на новогоднее представление в Урае придется заплатить 1300 рублей

10 ноября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Жители Урая недовольны стоимостью билетов на новогодний праздник Фото: Дарья Попова © URA.RU В Урае (ХМАО) родители недовольны стоимостью предстоящих детских утренников. В местном культурно-досуговом центре билет для одного на новогоднее представление обойдется в 1300 рублей. Об этом агентству URA.RU рассказала многодетная жительница Урая. «У меня трое детей, и 1300 рублей за утренник с каждого члена семьи — это большие деньги. Особенно, если учесть, что подарок в стоимость не входит. Я сижу в декрете, и муж нас содержит, можно сказать. А для детей хотелось бы устроить праздник, да и самим прочувствовать новогоднее настроение», — поделилась женщина. Комментарий по данному вопросу от руководства КДЦ Урая агентству получить не удалось. На звонок журналиста в учреждении не ответили. При этом стоимость билетов на новогодние утренники в крупных городах Югры значительно ниже. Так, в Нижневартовске поучаствовать в интерактивных представлениях для детей можно будет за 550 рублей с человека. Стоимость праздничной программы в Ханты-Мансийске — 150 рублей с ребенка. В Сургуте — от 350 до 1100 рублей. А в Нефтеюганске жители города смогут посмотреть новогоднюю постановку за 800 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) родители возмущены стоимостью организации детских праздников в городских развлекательных центрах. По словам югорчан, трехчасовой праздник с программой обойдется минимум в 15 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае (ХМАО) родители недовольны стоимостью предстоящих детских утренников. В местном культурно-досуговом центре билет для одного на новогоднее представление обойдется в 1300 рублей. Об этом агентству URA.RU рассказала многодетная жительница Урая. «У меня трое детей, и 1300 рублей за утренник с каждого члена семьи — это большие деньги. Особенно, если учесть, что подарок в стоимость не входит. Я сижу в декрете, и муж нас содержит, можно сказать. А для детей хотелось бы устроить праздник, да и самим прочувствовать новогоднее настроение», — поделилась женщина. Комментарий по данному вопросу от руководства КДЦ Урая агентству получить не удалось. На звонок журналиста в учреждении не ответили. При этом стоимость билетов на новогодние утренники в крупных городах Югры значительно ниже. Так, в Нижневартовске поучаствовать в интерактивных представлениях для детей можно будет за 550 рублей с человека. Стоимость праздничной программы в Ханты-Мансийске — 150 рублей с ребенка. В Сургуте — от 350 до 1100 рублей. А в Нефтеюганске жители города смогут посмотреть новогоднюю постановку за 800 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) родители возмущены стоимостью организации детских праздников в городских развлекательных центрах. По словам югорчан, трехчасовой праздник с программой обойдется минимум в 15 тысяч рублей.