В ХМАО родители школьников жалуются на дорогие новогодние утренники

В Урае (ХМАО) родители недовольны стоимостью предстоящих детских утренников. В местном культурно-досуговом центре билет для одного на новогоднее представление обойдется в 1300 рублей. Об этом агентству URA.RU рассказала многодетная жительница Урая.
«У меня трое детей, и 1300 рублей за утренник с каждого члена семьи — это большие деньги. Особенно, если учесть, что подарок в стоимость не входит. Я сижу в декрете, и муж нас содержит, можно сказать. А для детей хотелось бы устроить праздник, да и самим прочувствовать новогоднее настроение», — поделилась женщина. Комментарий по данному вопросу от руководства КДЦ Урая агентству получить не удалось. На звонок журналиста в учреждении не ответили.
При этом стоимость билетов на новогодние утренники в крупных городах Югры значительно ниже. Так, в Нижневартовске поучаствовать в интерактивных представлениях для детей можно будет за 550 рублей с человека. Стоимость праздничной программы в Ханты-Мансийске — 150 рублей с ребенка. В Сургуте — от 350 до 1100 рублей. А в Нефтеюганске жители города смогут посмотреть новогоднюю постановку за 800 рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) родители возмущены стоимостью организации детских праздников в городских развлекательных центрах. По словам югорчан, трехчасовой праздник с программой обойдется минимум в 15 тысяч рублей.
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