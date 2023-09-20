20 сентября 2023

Власти ЯНАО разъяснили задачи реконструкции аэропорта для будущих партнеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, аэропорт салехард
Власти ЯНАО разъяснили концессионерам некоторые задачи реконструкции аэропорта Салехарда Фото:

У потенциальных партнеров властей ЯНАО при реконструкции аэропорта в Салехарде возникло недопонимание к пунктам конкурсной документации. Правительству пришлось выпустить отдельный документ, поясняющий некоторые вопросы.

«Документом разъясняются положения конкурсной документации к конкурсу на заключение концессионного соглашения на проектирование, создание и использование (эксплуатацию) аэропортового комплекса в г. Салехард, касающиеся объекта соглашения и его инженерной инфраструктуры», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте.

Вопросы касаются здания аварийно-спасательной станции (АСС), находящейся на территории аэропорта, но не являющейся его собственностью, а также требований по подключениям инженерных сетей. Варианты проекта предусматривают снос здания АСС с последующей его заменой на новое. В документе поясняется, что «варианты развития АСС в указанном запросе подлежат самостоятельной разработке каждым участником конкурса». Вопросы инженерной инфраструктуры будут определены результатами исполнения обязательств концессионерами.

Ранее URA.RU рассказало, что сроки начала реконструкции аэропорта в Салехарде затягиваются из-за отсутствия подрядчика. Потенциальный инвестор взялся за реконструкцию аэропорта «Рощино».

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У потенциальных партнеров властей ЯНАО при реконструкции аэропорта в Салехарде возникло недопонимание к пунктам конкурсной документации. Правительству пришлось выпустить отдельный документ, поясняющий некоторые вопросы. «Документом разъясняются положения конкурсной документации к конкурсу на заключение концессионного соглашения на проектирование, создание и использование (эксплуатацию) аэропортового комплекса в г. Салехард, касающиеся объекта соглашения и его инженерной инфраструктуры», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте. Вопросы касаются здания аварийно-спасательной станции (АСС), находящейся на территории аэропорта, но не являющейся его собственностью, а также требований по подключениям инженерных сетей. Варианты проекта предусматривают снос здания АСС с последующей его заменой на новое. В документе поясняется, что «варианты развития АСС в указанном запросе подлежат самостоятельной разработке каждым участником конкурса». Вопросы инженерной инфраструктуры будут определены результатами исполнения обязательств концессионерами. Ранее URA.RU рассказало, что сроки начала реконструкции аэропорта в Салехарде затягиваются из-за отсутствия подрядчика. Потенциальный инвестор взялся за реконструкцию аэропорта «Рощино».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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