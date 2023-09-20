Власти ЯНАО разъяснили задачи реконструкции аэропорта для будущих партнеров

Власти ЯНАО разъяснили концессионерам некоторые задачи реконструкции аэропорта Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

У потенциальных партнеров властей ЯНАО при реконструкции аэропорта в Салехарде возникло недопонимание к пунктам конкурсной документации. Правительству пришлось выпустить отдельный документ, поясняющий некоторые вопросы.

«Документом разъясняются положения конкурсной документации к конкурсу на заключение концессионного соглашения на проектирование, создание и использование (эксплуатацию) аэропортового комплекса в г. Салехард, касающиеся объекта соглашения и его инженерной инфраструктуры», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте.

Вопросы касаются здания аварийно-спасательной станции (АСС), находящейся на территории аэропорта, но не являющейся его собственностью, а также требований по подключениям инженерных сетей. Варианты проекта предусматривают снос здания АСС с последующей его заменой на новое. В документе поясняется, что «варианты развития АСС в указанном запросе подлежат самостоятельной разработке каждым участником конкурса». Вопросы инженерной инфраструктуры будут определены результатами исполнения обязательств концессионерами.

Ранее URA.RU рассказало, что сроки начала реконструкции аэропорта в Салехарде затягиваются из-за отсутствия подрядчика. Потенциальный инвестор взялся за реконструкцию аэропорта «Рощино».