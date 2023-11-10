Куйвашев наградил шефа свердловской полиции

10 ноября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Александр Мешков получил знак отличия Фото: Официальный сайт УМВД по Астраханской области Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 10 ноября вручил шефу регионального ГУ МВД Александру Мешкову знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Это произошло на торжественном мероприятии, посвященному Дню сотрудника органов внутренних дел, отметил источник URA.RU в силовых структурах. Торжество проходило днем в главке на Ленина, 17. Среди присутствующих были Куйвашев, спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и представители полпредства. «На празднике губернатор наградил Мешкова знаком „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — отметил инсайдер. Всего на торжественном мероприятии наградили 34 сотрудника свердловского гарнизона полиции, добавил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Полицейские были поощрены наградами за успехи в борьбе с преступностью и профилактике противоправных нарушений», — пояснил полковник.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 10 ноября вручил шефу регионального ГУ МВД Александру Мешкову знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Это произошло на торжественном мероприятии, посвященному Дню сотрудника органов внутренних дел, отметил источник URA.RU в силовых структурах. Торжество проходило днем в главке на Ленина, 17. Среди присутствующих были Куйвашев, спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и представители полпредства. «На празднике губернатор наградил Мешкова знаком „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — отметил инсайдер. Всего на торжественном мероприятии наградили 34 сотрудника свердловского гарнизона полиции, добавил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Полицейские были поощрены наградами за успехи в борьбе с преступностью и профилактике противоправных нарушений», — пояснил полковник.