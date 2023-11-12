Дело мигрантов, обвиняемых в убийстве челябинского подростка, направлено в суд

Расследование дела об убийстве мигрантами подростка в Челябинске завершено Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Челябинские следователи завершили расследование по делу об убийстве мигрантами 17-летнего подростка у ТРК «Космос». Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, дело направлено в Калининский райсуд для рассмотрения по существу.

«Следствием собрана достаточная доказательная база. В связи с чем, уголовное дело направлено в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения его направили в Калининский районный суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Всего по делу проходят шесть фигурантов. Хотя изначально их было семеро. Следствие выяснило, что один из них, Махмасаид Азизов, не причастен к убийству. Спустя почти семь месяцев в СИЗО его дело было переквалифицировано на менее тяжкое, его выпустили из-под стражи. Это возмутило председателя СК РФ Александр Бастрыкина. Он потребовал доложить о ходе расследования дела. Не прошло и двух недель, как Азизова снова взяли под стражу. Поводом для этого стали вскрывшиеся преступления прошлых лет.

Убийство подростка произошло в начале апреля возле ТРК «Космос». Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице — дракой. Во время выяснения отношений один из группы мигрантов достал нож и несколько раз ударил им подростка. В течение короткого времени удалось задержать семерых подозреваемых. Все они являются уроженцами Средней Азии. Лишь один из них частично признал вину в содеянном.