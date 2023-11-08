Освобожденный мигрант, причастный к убийству подростка вновь в СИЗО Челябинска

Мигрантом, избившим подростка, оказался фигурант дела об убийстве школьника у ТРК «Космос» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении подростка мигрантом, являющимся фигурантом дела об убийстве школьника у ТРК «Космос» и освобожденного из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канал.

«В telegram-канале вновь обращается внимание на ситуацию с расследованием уголовного дела об убийстве в апреле текущего года 17-летнего подростка в городе Челябинске. Один из фигурантов, являющийся выходцем из Таджикистана, был освобожден из-под стражи. Отмечается, что в 2020 году он избил другого несовершеннолетнего и угрожал убийством членам его семьи», — говорится в сообщении ведомства. Мать подростка опознала в мигранте обидчика своего сына и теперь опасается за жизнь членов своей семьи. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту избиения несовершеннолетнего и угрозы убийством.

В настоящее время в отношении мигранта вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено вновь доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела об убийстве подростка.

Подозреваемый, по версии следствия, причастен к событиям, произошедшим 9 апреля в Челябинске, когда группа мигрантов из Средней Азии убила 17-летнего школьника. Поводом стал конфликт в ТРК «Космос».