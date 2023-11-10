В Березниках продают бывшую школу, превращенную в развлекательный центр

В здании центра есть ресторан и бильярдная комната (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Березники Пермского края продается здание бывшей школы, которую путем реконструкции превратили в развлекательный центр с названием «Атмосфера». Данный объект недвижимости продавец оценил в 38 млн рублей.

«Продается трехэтaжнoe здание культурнo-рaзвлекатeльнoгo центра с рестораном, гостиницей и земельным участком на первой линии улицы Трактовая. Территория огорожена, имеется своя парковка. Оценочная стоимость объекта составляет 38 млн рублей, по запросу предоставляется отчет об оценке рыночной стоимости», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что первый этаж занимают гардеробные и технические помещения, на втором этаже расположены ресторан и бильярдная. На третьем этаже находятся гостиничные номера и банкетный зал. Новому собственнику необходимо будет провести реконструкцию системы отопления и частичный ремонт кровли. Само здание построили в 1962 году, в нем находилась школа. К 2000 году была проведена реконструкция и открыт развлекательный центр «Атмосфера». Он проработал 10 лет и закрылся.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Кунгурском муниципальном округе Пермского края продают бывший детский спортлагерь, который превратили в базу отдыха на природе. Стоимость актива составляет 35 млн рублей.