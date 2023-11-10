Какой будет в России зима

Климатолог Терешонок: зима в этом году в России будет еще теплее

11 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Легкие морозы начнут наступать в конце ноября, отметил Николай Терешонок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зима в регионы России придет в конце ноября. Ожидается, что в этом году она будет еще теплее и мягче. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд заявил, что до 13 ноября включительно на 80—85% территории страны ожидается теплая погода. Температура будет выше и существенно выше нормы. Единственный регион, где вероятен холод, — Дальний Восток. Когда начнется зима Снег в средней полосе России будет таять до конца ноября, считает Николай Терешонок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Зима должна подойти к концу ноября. Во второй половине ноября уже будет периодически выпадать и таять снежок. Это ожидается в средней полосе. А чуть севернее — Кострома и так далее — там уже, скорее всего, не будет таять. Во второй половине ноября можно ожидать более крепкие морозы», — рассказал Николай Терешонок. Когда в Москву придет снег По словам климатолога, снегом Москву начнет покрывать после 19 ноября. «Устойчивый снежный покров, по климатическим нормам, устанавливается обычно через неделю — две после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону похолодания. У нас он уже должен был произойти. В некоторых регионах страны уже произошел. Где-то до 10 ноября он должен был осуществиться. В Московском же регионе он тормозится. Средние даты установления снежного покрова приблизительно — 19, 20 до 24 ноября. Будем надеяться, что они оправдаются. Но, я думаю, что все будет позже», — отметил Терешонок. Какая зима будет в России Зима в России будет теплой с осадками в виде мокрого снега и дождя, предположил Николай Терешонок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собеседник агентства подчеркнул, что зима в целом в России в этом году будет по ощущениям напоминать питерскую. «Зима будет разнообразной. Но относительно средних, которые были в прошлом, что подтверждается рядом наблюдений и динамикой, будет теплее. Конечно, таких морозов, что были в 50-70 годы 20 века, уже не будет никогда. Но вообще крепкие морозы традиционно бывают в декабре, январе, в феврале реже. Следует ожидать примерно до минус 20 градусов. Зимы становятся мягче, то мокрые осадки, то морозы. Неприятные чередования. Такая, ближе к питерской, погода ожидается. Высота снежного покрова в средней полосе будет больше. Динамика потепления над Москвой тропосферы (нижний слой атмосферы, — прим. URA.RU) за 10 лет составляет уже пол градуса. Представляете, как быстро теплеет тропосфера. Естественно, зимы будут теплее и теплее. Сибирь, Урал — с зимой будут тоже сложности», — объяснил он. Последствия теплой зимы Из-за таких аномалий могут возникнуть сложности в отрасли сельского хозяйства, добавил Терешонок. «Почва, как правило, не промерзает. Из-за этого частично выпревают озимые зерновые. Растения продолжают дышать. За счет этой высокой температуры они погибают. На севере появляется все больше клещей, так как там становится теплее. В южных регионах, типа Черноморского побережья, и в зимний период частенько бывают сильные наводнения из-за обильных осадков. Это все тоже продукт глобального потепления», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зима в регионы России придет в конце ноября. Ожидается, что в этом году она будет еще теплее и мягче. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд заявил, что до 13 ноября включительно на 80—85% территории страны ожидается теплая погода. Температура будет выше и существенно выше нормы. Единственный регион, где вероятен холод, — Дальний Восток. «Зима должна подойти к концу ноября. Во второй половине ноября уже будет периодически выпадать и таять снежок. Это ожидается в средней полосе. А чуть севернее — Кострома и так далее — там уже, скорее всего, не будет таять. Во второй половине ноября можно ожидать более крепкие морозы», — рассказал Николай Терешонок. По словам климатолога, снегом Москву начнет покрывать после 19 ноября. «Устойчивый снежный покров, по климатическим нормам, устанавливается обычно через неделю — две после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону похолодания. У нас он уже должен был произойти. В некоторых регионах страны уже произошел. Где-то до 10 ноября он должен был осуществиться. В Московском же регионе он тормозится. Средние даты установления снежного покрова приблизительно — 19, 20 до 24 ноября. Будем надеяться, что они оправдаются. Но, я думаю, что все будет позже», — отметил Терешонок. Собеседник агентства подчеркнул, что зима в целом в России в этом году будет по ощущениям напоминать питерскую. «Зима будет разнообразной. Но относительно средних, которые были в прошлом, что подтверждается рядом наблюдений и динамикой, будет теплее. Конечно, таких морозов, что были в 50-70 годы 20 века, уже не будет никогда. Но вообще крепкие морозы традиционно бывают в декабре, январе, в феврале реже. Следует ожидать примерно до минус 20 градусов. Зимы становятся мягче, то мокрые осадки, то морозы. Неприятные чередования. Такая, ближе к питерской, погода ожидается. Высота снежного покрова в средней полосе будет больше. Динамика потепления над Москвой тропосферы (нижний слой атмосферы, — прим. URA.RU) за 10 лет составляет уже пол градуса. Представляете, как быстро теплеет тропосфера. Естественно, зимы будут теплее и теплее. Сибирь, Урал — с зимой будут тоже сложности», — объяснил он. Из-за таких аномалий могут возникнуть сложности в отрасли сельского хозяйства, добавил Терешонок. «Почва, как правило, не промерзает. Из-за этого частично выпревают озимые зерновые. Растения продолжают дышать. За счет этой высокой температуры они погибают. На севере появляется все больше клещей, так как там становится теплее. В южных регионах, типа Черноморского побережья, и в зимний период частенько бывают сильные наводнения из-за обильных осадков. Это все тоже продукт глобального потепления», — подытожил он.