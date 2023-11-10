В Екатеринбурге на месте бывшего военного завода построят дома. Скрин

10 ноября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Застроить площадку полностью должны будут до 2038 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на месте бывшего оборонного предприятия «5-й Центральный автомобильный ремонтный завод» (5-ЦАРЗ) на Сортировке появятся жилые дома и детские сады. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «Территория проектирования находится в районе улицы Черкасской и является частью планировочного района „Старая Сортировка“, который расположен в административном районе „Железнодорожный“. Территория проектирования составляет 42 гектаров», — указано в документе. Застройщик будет возводить замкнутые жилые группы переменной этажности (до 32 этажа) с паркингом. «Также на территории предусмотрено два наземных многоуровневых паркинга вместимостью 499 машино-мест каждый и две дошкольные образовательные организации на 300 и 350 мест», — говорится в пояснительной записке. Всего будет создано 350 тысяч квадратных метров жилья, где смогут проживать до 11 667 человек. Застроить площадку должны будут до 2038 года. Ранее стало известно, что три екатеринбургских застройщика взялись за преобразование Сортировки — одного из самых проблемных микрорайонов Екатеринбурга. Среди решений — строительство квартала, как в Барселоне (Испания). Реализовывать проект будут в три этапа Фото: проектная документация

В Екатеринбурге на месте бывшего оборонного предприятия «5-й Центральный автомобильный ремонтный завод» (5-ЦАРЗ) на Сортировке появятся жилые дома и детские сады. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «Территория проектирования находится в районе улицы Черкасской и является частью планировочного района „Старая Сортировка“, который расположен в административном районе „Железнодорожный“. Территория проектирования составляет 42 гектаров», — указано в документе. Застройщик будет возводить замкнутые жилые группы переменной этажности (до 32 этажа) с паркингом. «Также на территории предусмотрено два наземных многоуровневых паркинга вместимостью 499 машино-мест каждый и две дошкольные образовательные организации на 300 и 350 мест», — говорится в пояснительной записке. Всего будет создано 350 тысяч квадратных метров жилья, где смогут проживать до 11 667 человек. Застроить площадку должны будут до 2038 года. Ранее стало известно, что три екатеринбургских застройщика взялись за преобразование Сортировки — одного из самых проблемных микрорайонов Екатеринбурга. Среди решений — строительство квартала, как в Барселоне (Испания).