За информацию о граффити и о том, кто их рисует, буду платить деньги Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Перми будут выплачивать вознаграждение горожанам, которые оказывают содействие в установлении личности нелегальных граффитистов. Деньги можно будет получать с 2024 года.

«Мэрия Перми внесла новую статью расходов, согласно которой пермякам будут платить деньги за информацию о нелегальных граффитистах. Точная сумма и порядок получения пока неизвестны. Они будут определены после утверждения расходного обязательства», — сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала 2023 года на территории Перми выявлено около 14 тысяч несанкционированных граффити. За нанесение рисунков в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности региона принимать всесторонние меры по борьбе с несанкционированными граффити.