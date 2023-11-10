Пермякам будут платить деньги за информацию о нелегальных граффитистах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граффити с Есениным. Пермь
За информацию о граффити и о том, кто их рисует, буду платить деньги Фото:

Власти Перми будут выплачивать вознаграждение горожанам, которые оказывают содействие в установлении личности нелегальных граффитистов. Деньги можно будет получать с 2024 года.

«Мэрия Перми внесла новую статью расходов, согласно которой пермякам будут платить деньги за информацию о нелегальных граффитистах. Точная сумма и порядок получения пока неизвестны. Они будут определены после утверждения расходного обязательства», — сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала 2023 года на территории Перми выявлено около 14 тысяч несанкционированных граффити. За нанесение рисунков в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности региона принимать всесторонние меры по борьбе с несанкционированными граффити.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми будут выплачивать вознаграждение горожанам, которые оказывают содействие в установлении личности нелегальных граффитистов. Деньги можно будет получать с 2024 года. «Мэрия Перми внесла новую статью расходов, согласно которой пермякам будут платить деньги за информацию о нелегальных граффитистах. Точная сумма и порядок получения пока неизвестны. Они будут определены после утверждения расходного обязательства», — сообщает пресс-служба городской администрации. С начала 2023 года на территории Перми выявлено около 14 тысяч несанкционированных граффити. За нанесение рисунков в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности региона принимать всесторонние меры по борьбе с несанкционированными граффити.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...