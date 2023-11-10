112: в Москве задержан экс-начальник отдела СК за крупную взятку

Бывший руководитель Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупов задержан в Москве за крупную взятку. Об этом сообщает telegtram-канал 112. Уточняется, что вместе с ним в отдел СК доставлен экс-руководитель следственного управления по СЗАО (следственное управление по Северо-Западному административному округу) Сергей Ромодановский.
«В Москве задержан бывший руководитель Хорошевского отдела СК [Рустам Юсупов] за крупную взятку. Внимание силовиков к Рустаму Юсупову, предварительно, связано со скандальным холдингом Merlion», — сообщает канал. Вместе с ним в отделение СК доставили и Ромодановского.
Корреспондент URA.RU обратился в следком по Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.
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