112: в Москве задержан экс-начальник отдела СК за крупную взятку

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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , рация, полиция, наручники
Рустам Юсупов и Сергей Ромодановский находятся в отделении СК, сообщает 112 Фото:

Бывший руководитель Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупов задержан в Москве за крупную взятку. Об этом сообщает telegtram-канал 112. Уточняется, что вместе с ним в отдел СК доставлен экс-руководитель следственного управления по СЗАО (следственное управление по Северо-Западному административному округу) Сергей Ромодановский.

«В Москве задержан бывший руководитель Хорошевского отдела СК [Рустам Юсупов] за крупную взятку. Внимание силовиков к Рустаму Юсупову, предварительно, связано со скандальным холдингом Merlion», — сообщает канал. Вместе с ним в отделение СК доставили и Ромодановского.

Корреспондент URA.RU обратился в следком по Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Бывший руководитель Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупов задержан в Москве за крупную взятку. Об этом сообщает telegtram-канал 112. Уточняется, что вместе с ним в отдел СК доставлен экс-руководитель следственного управления по СЗАО (следственное управление по Северо-Западному административному округу) Сергей Ромодановский. «В Москве задержан бывший руководитель Хорошевского отдела СК [Рустам Юсупов] за крупную взятку. Внимание силовиков к Рустаму Юсупову, предварительно, связано со скандальным холдингом Merlion», — сообщает канал. Вместе с ним в отделение СК доставили и Ромодановского. Корреспондент URA.RU обратился в следком по Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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