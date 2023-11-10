Челябинские пожарные достали из окна ребенка

В Кыштыме пожарные с помощью автолестницы спасли ребенка из квартиры

Пожарные спасли девочку из квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кыштыме Челябинской области пожарные по лестнице спасли ребенка из окна квартиры. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, которые разместили видео инцидента в соцсетях.

«В доме №3 по улице Свободы пожарные через окно вытащили ребенка. Видели, что на месте работала полиция, но что случилось, не знаю», — рассказал URA.RU автор видео, житель дома напротив Валерий Л. Ребенка тут же унесли в автомобиль.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области URA.RU уточнили, что огнеборцам поступило сообщение, что в окне квартиры зовет на помощь девочка возрастом около пяти лет.

«Незамедлительно выехали кыштымские пожарные. По трехколенной лестнице поднялись в окно квартиры. Девочка сама открыла окно, пожарные спустили ее вниз», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве URA.RU добавили, что в этот момент пришла мама. Она открыла квартиру и увидела, что на плите пригорела еда.

Ранее стало известно, что в Еманжелинском районе в поселке Красногорский трое детей подожгли свою комнату. С помощью трехколенной лестницы сотрудники МЧС спасли ребят, эвакуировав их с балкона. Очаг пожара составил пять квадратных метров.