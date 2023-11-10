Источник раскрыл, где нашли тело скончавшегося свердловского военкома

В доме военкома работают следователи
Тело военкома Краснотурьинска (Свердловская область) Сергея Чекасина нашли дома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
Информацию о смерти Чекасина URA.RU подтвердили в городском военкомате. По предварительной версии, военком совершил суицид. В его доме работают следователи.
По словам другого источника агентства, Чекасин долго болел. В СК по Свердловской области от комментариев воздержались.
Чекасину было 59 лет. Военкомом Краснотурьинска он работал с 2008 года.
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