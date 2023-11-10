Источник раскрыл, где нашли тело скончавшегося свердловского военкома

В Свердловской области дома нашли мертвым военкома
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вишникин Алексей, участник СВО. Курган, фуражка, армия, служба по контракту, военная одежда
В доме военкома работают следователи Фото:

Тело военкома Краснотурьинска (Свердловская область) Сергея Чекасина нашли дома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Информацию о смерти Чекасина URA.RU подтвердили в городском военкомате. По предварительной версии, военком совершил суицид. В его доме работают следователи.

По словам другого источника агентства, Чекасин долго болел. В СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Чекасину было 59 лет. Военкомом Краснотурьинска он работал с 2008 года.

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Тело военкома Краснотурьинска (Свердловская область) Сергея Чекасина нашли дома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Информацию о смерти Чекасина URA.RU подтвердили в городском военкомате. По предварительной версии, военком совершил суицид. В его доме работают следователи. По словам другого источника агентства, Чекасин долго болел. В СК по Свердловской области от комментариев воздержались. Чекасину было 59 лет. Военкомом Краснотурьинска он работал с 2008 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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