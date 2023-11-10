Источник раскрыл, где нашли тело скончавшегося свердловского военкома

В Свердловской области дома нашли мертвым военкома

В доме военкома работают следователи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тело военкома Краснотурьинска (Свердловская область) Сергея Чекасина нашли дома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Информацию о смерти Чекасина URA.RU подтвердили в городском военкомате. По предварительной версии, военком совершил суицид. В его доме работают следователи.

По словам другого источника агентства, Чекасин долго болел. В СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Чекасину было 59 лет. Военкомом Краснотурьинска он работал с 2008 года.