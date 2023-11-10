Губернатор Махонин проверил последствия масштабной аварии в Краснокамске

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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил Краснокамск Фото:

Губернатор Пермского края провел рабочее совещание по итогам устранения масштабной коммунальной аварии в Краснокамске. Глава города Игорь Быкариз доложил Махонину, что сейчас вода есть во всех домах города.

«Во время визита в Краснокамск губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по случившейся коммунальной аварии. Мэр Краснокамска Игорь Быкариз сообщил, что все последствия уже устранены, вода подается во все дома города», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале.

Махонин дал мэру Краснокамска поручение совместно с министерством ЖКХ региона провести учет изношенных участков коммунальных сетей. После чего Быкариз должен будет предоставить предложения по приведению сетей в порядок. Махонин отметил, что важно подходить к вопросу системно.

Ранее URA.RU сообщало, что масштабная коммунальная авария в Краснокамске произошла 4 ноября, но перебои с водой горожане заметили еще в конце октября. Тогда Дмитрий Махонин озвучил, что обязательно проведет совещание с главой города Игорем Быкаризом.

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Губернатор Пермского края провел рабочее совещание по итогам устранения масштабной коммунальной аварии в Краснокамске. Глава города Игорь Быкариз доложил Махонину, что сейчас вода есть во всех домах города. «Во время визита в Краснокамск губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по случившейся коммунальной аварии. Мэр Краснокамска Игорь Быкариз сообщил, что все последствия уже устранены, вода подается во все дома города», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. Махонин дал мэру Краснокамска поручение совместно с министерством ЖКХ региона провести учет изношенных участков коммунальных сетей. После чего Быкариз должен будет предоставить предложения по приведению сетей в порядок. Махонин отметил, что важно подходить к вопросу системно. Ранее URA.RU сообщало, что масштабная коммунальная авария в Краснокамске произошла 4 ноября, но перебои с водой горожане заметили еще в конце октября. Тогда Дмитрий Махонин озвучил, что обязательно проведет совещание с главой города Игорем Быкаризом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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