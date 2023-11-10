Губернатор Махонин проверил последствия масштабной аварии в Краснокамске

Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил Краснокамск Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края провел рабочее совещание по итогам устранения масштабной коммунальной аварии в Краснокамске. Глава города Игорь Быкариз доложил Махонину, что сейчас вода есть во всех домах города.

«Во время визита в Краснокамск губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по случившейся коммунальной аварии. Мэр Краснокамска Игорь Быкариз сообщил, что все последствия уже устранены, вода подается во все дома города», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале.

Махонин дал мэру Краснокамска поручение совместно с министерством ЖКХ региона провести учет изношенных участков коммунальных сетей. После чего Быкариз должен будет предоставить предложения по приведению сетей в порядок. Махонин отметил, что важно подходить к вопросу системно.

Ранее URA.RU сообщало, что масштабная коммунальная авария в Краснокамске произошла 4 ноября, но перебои с водой горожане заметили еще в конце октября. Тогда Дмитрий Махонин озвучил, что обязательно проведет совещание с главой города Игорем Быкаризом.