Кружки в стиле конструктивизма вернули к жизни «Фарфор Сысерти»

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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, сувенир, конструктивизм, кружка, чайный набор, сувенирная продукция, фарфор сысерти, посуда
Первые кружки, которые покорили россиян, поступили в продажу этой осенью Фото:

Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных фарфоровых предметов на заводе «Фарфор Сысеть» (Свердловская область), помогла предприятию в наращивании объема производства. Это удалось сделать за счет выпуска кружек в стиле зданий конструктивизма. Об этом сообщает команда фарфорового проекта.

«Вы раскупили и вторую партию чашек, ту самую, что будет готова по предзаказу в декабре. Да, совсем ничего не осталось. Это вау. Мы с вами загрузили завод заказами до конца года. Это обалденный и очень важный для нас результат, просто слезы счастья на глазах», — заявили представители «Антихрупкости».

Также креативщики рассказали, что выпуск третьего тиража намечен на январь—февраль 2024 года. «Знаем, это долго. Но завод правда загружен под завязку, а любые производственные процессы требуют времени», — уверяют создатели кружек.

Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе планируют запустить кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Лаборатория «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года, благодаря ей создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков.

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Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных фарфоровых предметов на заводе «Фарфор Сысеть» (Свердловская область), помогла предприятию в наращивании объема производства. Это удалось сделать за счет выпуска кружек в стиле зданий конструктивизма. Об этом сообщает команда фарфорового проекта. «Вы раскупили и вторую партию чашек, ту самую, что будет готова по предзаказу в декабре. Да, совсем ничего не осталось. Это вау. Мы с вами загрузили завод заказами до конца года. Это обалденный и очень важный для нас результат, просто слезы счастья на глазах», — заявили представители «Антихрупкости». Также креативщики рассказали, что выпуск третьего тиража намечен на январь—февраль 2024 года. «Знаем, это долго. Но завод правда загружен под завязку, а любые производственные процессы требуют времени», — уверяют создатели кружек. Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе планируют запустить кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Лаборатория «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года, благодаря ей создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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