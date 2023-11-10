Кружки в стиле конструктивизма вернули к жизни «Фарфор Сысерти»

10 ноября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Первые кружки, которые покорили россиян, поступили в продажу этой осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных фарфоровых предметов на заводе «Фарфор Сысеть» (Свердловская область), помогла предприятию в наращивании объема производства. Это удалось сделать за счет выпуска кружек в стиле зданий конструктивизма. Об этом сообщает команда фарфорового проекта. «Вы раскупили и вторую партию чашек, ту самую, что будет готова по предзаказу в декабре. Да, совсем ничего не осталось. Это вау. Мы с вами загрузили завод заказами до конца года. Это обалденный и очень важный для нас результат, просто слезы счастья на глазах», — заявили представители «Антихрупкости». Также креативщики рассказали, что выпуск третьего тиража намечен на январь—февраль 2024 года. «Знаем, это долго. Но завод правда загружен под завязку, а любые производственные процессы требуют времени», — уверяют создатели кружек. Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе планируют запустить кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Лаборатория «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года, благодаря ей создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков.

Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных фарфоровых предметов на заводе «Фарфор Сысеть» (Свердловская область), помогла предприятию в наращивании объема производства. Это удалось сделать за счет выпуска кружек в стиле зданий конструктивизма. Об этом сообщает команда фарфорового проекта. «Вы раскупили и вторую партию чашек, ту самую, что будет готова по предзаказу в декабре. Да, совсем ничего не осталось. Это вау. Мы с вами загрузили завод заказами до конца года. Это обалденный и очень важный для нас результат, просто слезы счастья на глазах», — заявили представители «Антихрупкости». Также креативщики рассказали, что выпуск третьего тиража намечен на январь—февраль 2024 года. «Знаем, это долго. Но завод правда загружен под завязку, а любые производственные процессы требуют времени», — уверяют создатели кружек. Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе планируют запустить кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Лаборатория «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года, благодаря ей создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков.