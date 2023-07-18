Экс-сотрудник IKEA выпустит коллекцию чашек в стиле конструктивизма к юбилею Екатеринбурга

18 июля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Когда чашки поступят в продажу, пока неизвестно Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В Свердловской области выпустят чашки в стиле зданий конструктивизма, которые придумал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Изделия из фарфора презентуют к юбилею Екатеринбурга. Об этом в ТАСС рассказала арт-директор лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина. «У нас появилась коллекция от Федора Колпакова, который большую часть жизни проработал в компании IKEA. Он придумал серию кружек, которую мы очень хотим презентовать к 300-летию Екатеринбурга», — пояснила на пресс-конференции Рахматулина. Всего разработано пять видов «конструктивистских» чашек — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Когда они поступят в продаже, пока неизвестно. Ранее в Свердловской области стартовала лаборатория «Антихрупкость». Благодаря ей будут созданы новые виды посуды, а завод «Фарфор Сысерти» сможет пополнить кадровый ресурс за счет проекта. Также сообщалось, что уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве завода.

В Свердловской области выпустят чашки в стиле зданий конструктивизма, которые придумал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Изделия из фарфора презентуют к юбилею Екатеринбурга. Об этом в ТАСС рассказала арт-директор лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина. «У нас появилась коллекция от Федора Колпакова, который большую часть жизни проработал в компании IKEA. Он придумал серию кружек, которую мы очень хотим презентовать к 300-летию Екатеринбурга», — пояснила на пресс-конференции Рахматулина. Всего разработано пять видов «конструктивистских» чашек — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Когда они поступят в продаже, пока неизвестно. Ранее в Свердловской области стартовала лаборатория «Антихрупкость». Благодаря ей будут созданы новые виды посуды, а завод «Фарфор Сысерти» сможет пополнить кадровый ресурс за счет проекта. Также сообщалось, что уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве завода.