Экс-сотрудник IKEA выпустит коллекцию чашек в стиле конструктивизма к юбилею Екатеринбурга

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Сысертский завод художественного фарфора. Сысерть, чашка, кружка, продукция, фарфор сысерти, посуда, производство
Когда чашки поступят в продажу, пока неизвестно Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

В Свердловской области выпустят чашки в стиле зданий конструктивизма, которые придумал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Изделия из фарфора презентуют к юбилею Екатеринбурга. Об этом в ТАСС рассказала арт-директор лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина.

«У нас появилась коллекция от Федора Колпакова, который большую часть жизни проработал в компании IKEA. Он придумал серию кружек, которую мы очень хотим презентовать к 300-летию Екатеринбурга», — пояснила на пресс-конференции Рахматулина. Всего разработано пять видов «конструктивистских» чашек — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Когда они поступят в продаже, пока неизвестно.

Ранее в Свердловской области стартовала лаборатория «Антихрупкость». Благодаря ей будут созданы новые виды посуды, а завод «Фарфор Сысерти» сможет пополнить кадровый ресурс за счет проекта. Также сообщалось, что уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве завода.

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В Свердловской области выпустят чашки в стиле зданий конструктивизма, которые придумал экс-сотрудник IKEA Федор Колпаков. Изделия из фарфора презентуют к юбилею Екатеринбурга. Об этом в ТАСС рассказала арт-директор лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина. «У нас появилась коллекция от Федора Колпакова, который большую часть жизни проработал в компании IKEA. Он придумал серию кружек, которую мы очень хотим презентовать к 300-летию Екатеринбурга», — пояснила на пресс-конференции Рахматулина. Всего разработано пять видов «конструктивистских» чашек — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Когда они поступят в продаже, пока неизвестно. Ранее в Свердловской области стартовала лаборатория «Антихрупкость». Благодаря ей будут созданы новые виды посуды, а завод «Фарфор Сысерти» сможет пополнить кадровый ресурс за счет проекта. Также сообщалось, что уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас переосмыслит брак, который появляется на производстве завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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