На свердловском заводе творцы избавляются от советского наследия

Творческая интеллигенция помогает вернуться к жизни «Фарфору Сысерти» после убытков

11 августа 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Сейчас помещения завода выглядят усталыми и пустыми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На легендарном заводе «Фарфор Сысерть», который гремел своими яркими сервизами в советские годы, в наше время наводит новые порядки творческая интеллигенция. Из запущенного, полуразрушенного и убыточного предприятия она пытается сделать модное и креативное пространство, куда могли бы съезжаться художники со всей России и мира, а свердловчане — приехать побить посуду, расписать ее и постоять на ней, оценить творения художницы, работы которой покупает журналистка Ксения Собчак. Зачем вы здесь? Расцвет завода пришелся на 1980-е годы — тогда от государства поступали заказы, а на предприятии работало более 450 сотрудников. На сегодняшний момент на «Фарфор Сысерти» около 50 человек. Они с опаской приглядываются к художникам, которые работают по соседству с ними в лаборатории «Антихрупкость». Команда занимается созданием уникальных фарфоровых предметов: посуды, предметов интерьера и украшений. В перспективе за счет этих изделий и будет существовать легендарный завод. «„Фарфор Сысерти“ — это советская махина, которая едет инерционно: и со знаком плюс, и со знаком минус. В чем плюс? Все еще завод держится во многом на том, что было создано людьми, влюбленными в свое дело в СССР. Но, с другой стороны, цеха, оборудование и технологии советские. И ментальность тоже», — рассказал продюсер проекта «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин. По его словам, люди на предприятии слабо понимают, что такое маркетинг, креативная экономика и зачем делать что-то новое. «Они привыкли, что в советские годы все заказывалось партиями государством. Средний возраст сотрудников высокий, молодежи мало», — с сожалением отмечает Илья. На пускали в туалет по вечерам Однако препятствия встречались не только со стороны заводчан, но и экс-главы предприятия — Альберта Кириллова. «Все было через узкое горлышко. Нас даже не пускали после 17:00 в туалет сходить, мы ходили на улицу. Первый заезд авторов проходил с трудностями», — признался Илья. Но после того, как на смену пришла Наталья Жердева, художникам работать стало существенно легче. Сейчас команда стремится сделать завод местом для активного туристического потока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команде разрешили придумывать креативы. Например, теперь свердловчанам предлагают отправиться на водную экскурсию от завода Турчаниновых-Соломирских до «Фарфор Сысерти». За 3500 рублей гости смогут насладиться красотами Урала, попивая чай из чашек, побывать на экскурсии по заводу, расписать посуду, посетить комнату «Антистресс», в которой можно выпустить пар, разбив пару тарелок, проверить на прочность чашки, встав на них, и посетить лабораторию «Антихрупкость». На последней площадке познакомят с работами, которые создала художница Вика Нурисламова — ее плоды творчества покупает журналистка Ксения Собчак. Также покажут, что вскоре может появиться на прилавках магазинов с посудой. Таким образом, творческая команда предлагает «Фарфору Сысерти» и России — уникальный и новый формат — как из забытого всеми завода сделать классное и популярное у туристов пространство, за посещение которого будут платить. «Мы хотим прийти к тому, чтобы „Фарфор Сысерти“ стал крутым современным заводом по производству посуды, на который бы ровнялись приунывшие предприятия. Хотим создать новый подход того, как можно работать со старыми производствами, а лаборатория „Антихрупкость“ станет всероссийской и международной площадкой для встречи и обмена опытом мастеров», — уверен Орлов-Бунин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На легендарном заводе «Фарфор Сысерть», который гремел своими яркими сервизами в советские годы, в наше время наводит новые порядки творческая интеллигенция. Из запущенного, полуразрушенного и убыточного предприятия она пытается сделать модное и креативное пространство, куда могли бы съезжаться художники со всей России и мира, а свердловчане — приехать побить посуду, расписать ее и постоять на ней, оценить творения художницы, работы которой покупает журналистка Ксения Собчак. Расцвет завода пришелся на 1980-е годы — тогда от государства поступали заказы, а на предприятии работало более 450 сотрудников. На сегодняшний момент на «Фарфор Сысерти» около 50 человек. Они с опаской приглядываются к художникам, которые работают по соседству с ними в лаборатории «Антихрупкость». Команда занимается созданием уникальных фарфоровых предметов: посуды, предметов интерьера и украшений. В перспективе за счет этих изделий и будет существовать легендарный завод. По его словам, люди на предприятии слабо понимают, что такое маркетинг, креативная экономика и зачем делать что-то новое. «Они привыкли, что в советские годы все заказывалось партиями государством. Средний возраст сотрудников высокий, молодежи мало», — с сожалением отмечает Илья. Однако препятствия встречались не только со стороны заводчан, но и экс-главы предприятия — Альберта Кириллова. «Все было через узкое горлышко. Нас даже не пускали после 17:00 в туалет сходить, мы ходили на улицу. Первый заезд авторов проходил с трудностями», — признался Илья. Но после того, как на смену пришла Наталья Жердева, художникам работать стало существенно легче. Команде разрешили придумывать креативы. Например, теперь свердловчанам предлагают отправиться на водную экскурсию от завода Турчаниновых-Соломирских до «Фарфор Сысерти». За 3500 рублей гости смогут насладиться красотами Урала, попивая чай из чашек, побывать на экскурсии по заводу, расписать посуду, посетить комнату «Антистресс», в которой можно выпустить пар, разбив пару тарелок, проверить на прочность чашки, встав на них, и посетить лабораторию «Антихрупкость». На последней площадке познакомят с работами, которые создала художница Вика Нурисламова — ее плоды творчества покупает журналистка Ксения Собчак. Также покажут, что вскоре может появиться на прилавках магазинов с посудой. Таким образом, творческая команда предлагает «Фарфору Сысерти» и России — уникальный и новый формат — как из забытого всеми завода сделать классное и популярное у туристов пространство, за посещение которого будут платить. «Мы хотим прийти к тому, чтобы „Фарфор Сысерти“ стал крутым современным заводом по производству посуды, на который бы ровнялись приунывшие предприятия. Хотим создать новый подход того, как можно работать со старыми производствами, а лаборатория „Антихрупкость“ станет всероссийской и международной площадкой для встречи и обмена опытом мастеров», — уверен Орлов-Бунин.