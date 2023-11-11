11 ноября 2023
10 ноября 2023

Горнолыжные комплексы ХМАО назвали сроки открытия трасс

Горнолыжный сезон в ХМАО начнется в конце ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный сезон в ХМАО откроется в конце ноября Фото:

В ХМАО горнолыжные комплексы в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске анонсировали открытие сезона в конце ноября. Об этом URA.RU сообщили их представители.

«„Каменный мыс“ планировалось открыть 18 ноября, но из-за неустойчивой погоды открытие перенесли на 25 ноября. Чтобы оснежить трассы, необходима температура воздуха не менее -5 градусов. Процесс займет около двух недель. Глубина снега для формирования трасс должна быть 30 сантиметров», — рассказали в администрации горнолыжного комплекса «Каменный мыс».

Нижневартовский горнолыжный комплекс «Трехгорье» также готовится к открытию сезона в конце ноябре. «Ориентировочно планируем открыться недели через две-три, пока что подготавливаем трассы», — прокомментировали в администрации заведения. А «Хвойный урман» в Ханты-Мансийске пока что не спешит делать прогнозы из-за неустойчивой погоды.

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В ХМАО горнолыжные комплексы в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске анонсировали открытие сезона в конце ноября. Об этом URA.RU сообщили их представители. «„Каменный мыс“ планировалось открыть 18 ноября, но из-за неустойчивой погоды открытие перенесли на 25 ноября. Чтобы оснежить трассы, необходима температура воздуха не менее -5 градусов. Процесс займет около двух недель. Глубина снега для формирования трасс должна быть 30 сантиметров», — рассказали в администрации горнолыжного комплекса «Каменный мыс». Нижневартовский горнолыжный комплекс «Трехгорье» также готовится к открытию сезона в конце ноябре. «Ориентировочно планируем открыться недели через две-три, пока что подготавливаем трассы», — прокомментировали в администрации заведения. А «Хвойный урман» в Ханты-Мансийске пока что не спешит делать прогнозы из-за неустойчивой погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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