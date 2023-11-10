Росстат отчитался о снижении рождаемости в 2023 году

10 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Рождаемость в РФ снизилась на 8,4% Фото: Анна Майорова © URA.RU Рождаемость в России в сентябре текущего года сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали в Росстате. «Рождаемость в сентябре 2023 года снизилась по сравнению с сентябрем 2022 года на 8,4%», — говорится в сообщении Росстата. Там добавили, что также на 10,1% снизилась общая смертность, а младенческая смертность — на 14,1%. В августе 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Голикова отметила, что за первые полгода 2023 года были всплески рождаемости, однако суммарно показатели ниже прошлогодних.

Рождаемость в России в сентябре текущего года сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали в Росстате. «Рождаемость в сентябре 2023 года снизилась по сравнению с сентябрем 2022 года на 8,4%», — говорится в сообщении Росстата. Там добавили, что также на 10,1% снизилась общая смертность, а младенческая смертность — на 14,1%. В августе 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Голикова отметила, что за первые полгода 2023 года были всплески рождаемости, однако суммарно показатели ниже прошлогодних.