Росстат отчитался о снижении рождаемости в 2023 году

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, папа с коляской, рождаемость, новорожденные, папа с ребенком, прогулка с ребенком
Рождаемость в РФ снизилась на 8,4% Фото:

Рождаемость в России в сентябре текущего года сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали в Росстате.

«Рождаемость в сентябре 2023 года снизилась по сравнению с сентябрем 2022 года на 8,4%», — говорится в сообщении Росстата. Там добавили, что также на 10,1% снизилась общая смертность, а младенческая смертность — на 14,1%.

В августе 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Голикова отметила, что за первые полгода 2023 года были всплески рождаемости, однако суммарно показатели ниже прошлогодних.

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Рождаемость в России в сентябре текущего года сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали в Росстате. «Рождаемость в сентябре 2023 года снизилась по сравнению с сентябрем 2022 года на 8,4%», — говорится в сообщении Росстата. Там добавили, что также на 10,1% снизилась общая смертность, а младенческая смертность — на 14,1%. В августе 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Голикова отметила, что за первые полгода 2023 года были всплески рождаемости, однако суммарно показатели ниже прошлогодних.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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