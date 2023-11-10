Росстат отчитался о снижении рождаемости в 2023 году

Рождаемость в России в сентябре текущего года сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали в Росстате.
«Рождаемость в сентябре 2023 года снизилась по сравнению с сентябрем 2022 года на 8,4%», — говорится в сообщении Росстата. Там добавили, что также на 10,1% снизилась общая смертность, а младенческая смертность — на 14,1%.
В августе 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Голикова отметила, что за первые полгода 2023 года были всплески рождаемости, однако суммарно показатели ниже прошлогодних.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.