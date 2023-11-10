Миллионы украинцев прибыли в РФ после начала СВО

Более 730 тысяч украинских детей прибыло в Россию после начала СВО, заявил Василий Небензя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Свыше пяти миллионов украинцев прибыло в Россию после начала спецоперации. Об этом рассказал представитель РФ в ООН Василий Небензя.
«Более пяти миллионов человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации», — передает слова Небензи ТАСС. Он добавил, что из этого числа свыше 730 тысяч — дети.
Большинство несовершеннолетних прибыли вместе с родителями или другими родственниками, за исключением двух тысяч воспитанников детских домов ДНР и ЛНР. Они были эвакуированы в сопровождении руководителей и воспитателей учреждений, заключил Небензя.
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