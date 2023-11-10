В Чечне сменился начальник ФСБ

Кадыров назначил главой ФСБ в Чечне Дмитрия Кечкина
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Комиссия по местному самоуправлению и внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга, значок, фсб, безопасность, герб
Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил нового начальника управления ФСБ. Должность занял Дмитрий Кечкин.

«Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что обсудил с новым руководителем пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности.

Глава Чечни также отметил опыт Кечкина. По его словам, он является настоящим патриотом России и ответственным руководителем.

Ранее Кадыров назначил командиром нового батальона Министерства обороны РФ Руслана Геремеева. Отмечалось, что в настоящее время глава Чечни занимается формированием нового батальона, в котором будут созданы лучшие условия для военнослужащих.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил нового начальника управления ФСБ. Должность занял Дмитрий Кечкин. «Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что обсудил с новым руководителем пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности. Глава Чечни также отметил опыт Кечкина. По его словам, он является настоящим патриотом России и ответственным руководителем. Ранее Кадыров назначил командиром нового батальона Министерства обороны РФ Руслана Геремеева. Отмечалось, что в настоящее время глава Чечни занимается формированием нового батальона, в котором будут созданы лучшие условия для военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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