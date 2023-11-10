Политика В Чечне сменился начальник ФСБ Кадыров назначил главой ФСБ в Чечне Дмитрия Кечкина 10 ноября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 + Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил нового начальника управления ФСБ. Должность занял Дмитрий Кечкин. «Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что обсудил с новым руководителем пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности. Глава Чечни также отметил опыт Кечкина. По его словам, он является настоящим патриотом России и ответственным руководителем. Ранее Кадыров назначил командиром нового батальона Министерства обороны РФ Руслана Геремеева. Отмечалось, что в настоящее время глава Чечни занимается формированием нового батальона, в котором будут созданы лучшие условия для военнослужащих. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил нового начальника управления ФСБ. Должность занял Дмитрий Кечкин. «Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что обсудил с новым руководителем пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности. Глава Чечни также отметил опыт Кечкина. По его словам, он является настоящим патриотом России и ответственным руководителем. Ранее Кадыров назначил командиром нового батальона Министерства обороны РФ Руслана Геремеева. Отмечалось, что в настоящее время глава Чечни занимается формированием нового батальона, в котором будут созданы лучшие условия для военнослужащих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям