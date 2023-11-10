В США признались в желании разделить Украину

10 ноября 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Судьба Украины может пойти по корейскому сценарию, пишет The Atlantic Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существует возможность разделения Украины по корейскому сценарию. Заморозка границ по нынешней линии фронта позволит на остальной части украинской территории расположить базы США. Об этом пишет американский журнал The Atlantic. «Возможна заморозка границ на нынешней линии фронта, а остальная часть Украины, как Южная Корея, будет защищена американскими гарантиями безопасности и даже базами США», — говорится в материале журнала. Там добавили, что подобные идеи, которые схожи с корейским сценарием разделения страны, исходили непосредственно от тех лиц из власти, являющимися сторонниками Киева. Бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что корейский сценарий является наилучшим способом завершения украинского конфликта, предотвращая гибель людей на фронте. Разговор о возможном корейском сценарии начался несколько месяцев назад, но только недавно эта перспектива стала реальной, передает «Национальная служба новостей».

Существует возможность разделения Украины по корейскому сценарию. Заморозка границ по нынешней линии фронта позволит на остальной части украинской территории расположить базы США. Об этом пишет американский журнал The Atlantic. «Возможна заморозка границ на нынешней линии фронта, а остальная часть Украины, как Южная Корея, будет защищена американскими гарантиями безопасности и даже базами США», — говорится в материале журнала. Там добавили, что подобные идеи, которые схожи с корейским сценарием разделения страны, исходили непосредственно от тех лиц из власти, являющимися сторонниками Киева. Бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что корейский сценарий является наилучшим способом завершения украинского конфликта, предотвращая гибель людей на фронте. Разговор о возможном корейском сценарии начался несколько месяцев назад, но только недавно эта перспектива стала реальной, передает «Национальная служба новостей».